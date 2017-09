Desať tisíc mesačne na vizážistu! Emmanuela a Brigitte Macronovcov už Francúzi nenávidia

Na jar v prezidentských voľbách porazil Marie Le Penovú a davy v uliciach Paríža jasali. Emmanuel Macron (39), ktorému k víťazstvu pomohlo aj netypické manželstvo s o generáciu staršou Brigitte (64), sa zaradil medzi najsledovanejšie svetové celebrity. Užívali si pozornosť, fotili sa so speváčkami a hercami. Príbeh o tom, ako sa učiteľka latinčiny a drámy zaľúbila do mladého študenta a od bohatého bankára k nemu odišla aj s tromi deťmi, však vyprchalo.

Foto: Hana Gregorová nám odhalila svoju minulosť. Pozrite si fotografie, ktoré ste ešte nevideli

Rozladení Francúzi

Už na jar sa sedemdesiat percent Francúzov postavilo voči tomu, aby Brigitte udelili oficiálnu rolu manželky prezidenta. Teda, aby mala samostatný rozpočet a tím ľudí, ktorých by platili z peňazí daňových poplatníkov. Macronová však stále edituje manželove prejavy, plánuje jeho program a radí mu. Robí to však zle. Kým v máji jej Emmanuela volilo šesťdesiat šesť percent Francúzov, v auguste by to už urobila len polovica z nich!

Pamätáte si na sexice z prechádzajúcich Let's Dance? Páni, pozrite ako si žijú!

Míňajú desaťtisíce

Macronovci sa ešte na jar zdali nedotknuteľní. Dnes sa verejnosť búri. Vadí jej, že hoci prezident vyzýva k šetrnosti, on sám len na služby vizážistu minul za prvé tri mesiace vo funkcii takmer tridsať tisíc eur! Emmanuel a Brigitte už nebodujú ani u novinárov. Kým svoju popularitu v médiách zachraňovali adopciou psa z útulku, na fotografa, ktorý sa ich pokúsil zvečniť na dovolenke v Marseille, podali trestné oznámenie. Pol roka po voľbách je nedávno zbožňovaný Emmanuel Macron najmenej obľúbený francúzsky prezident v histórii. A jeho pani rovnako.

Mami, prezleč sa! Kate Moss je dôkazom, že v istom veku už ani supermodelke nepristane všetko