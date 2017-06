Denník manažéra: Čo obnáša džob Michala Navaru, manžela našej NAJ tenistky?

Za úspechom profesionálneho športovca stoja dlhé roky tréningu, tvrdá drina, ale aj jeho tím. Ako to vidí Michal Navara, manžel Dominiky Cibulkovej a jej manažér v jednom?

Finále Australian Open 2014, vyhratý turnaj v Katoviciach aj v Eastbourne, skvelý výkon vo Wimbledone – našej tenisovej kráľovnej sa na kurtoch veľmi darí. Ale ak sa chystá na turnajovú šnúru, jej manažér na to musí myslieť už pár týždňov predtým.

Na čo? „Na všetky detaily. Dominiku zásadne balím ja. Lenže to nie je balenie, ako keď niekto ide na dovolenku a vybaví to jedným kufrom. A nie je to len oblečenie na kurty, ale celá športová výbava. Domi si so sebou pravidelne nosí sedem rakiet, ktoré pred každou cestou treba zaniesť vypletačovi. Musím myslieť aj na všetky lieky, výživové doplnky a drinky. Na vitamíny a gélové prípravky, ktoré jej dodávajú energiu počas zápasu. Mnohé z nich sa nedajú kúpiť na Slovensku, tak ich musím objednať včas, aby dorazili ešte pred cestou,“ vymenúva Michal Navara a dodáva, že len výživové doplnky sú kapitola sama osebe. Najmä preto, lebo sám dopredu netuší, koľko ich Dominika bude potrebovať, všetko totiž závisí od toho, ako sa jej bude na zápasoch dariť a koľko kôl odohrá.

„Niekedy sa nedá presne odhadnúť, koľko magnézia počas turnajov spotrebuje, ale musím sa postarať, aby jej nič nechýbalo. Jej veci sú zbalené v štyroch obrovských športových taškách a ešte si so sebou na cesty vozíme masážny stôl. Iba jej batožina bežne váži skoro osemdesiat kíl.“

V tenise sa nevyznal, ale...

Zbalené kufre, to je iba začiatok. „Pred každou cestou bookujem letenky pre celý tím, zháňam hotely, zabezpečujem odvoz z letiska. A keď prídeme do hotela, starám sa aj o to, aby Domi počas turnaja nemala žiadne časové straty. Keď príde z tréningu alebo zo zápasu, ešte má pred sebou masáže a strečing, no ja jej už objednávam jedlo, aby naň nemusela pol hodiny čakať. Lebo ak zabránim takýmto časovým prestojom, ušetrí jej to aj dve hodiny denne,“ pokračuje Michal, ktorý sa do tenisu ani do taktiky nestará, no drží jej palce na tribúne.

„Keď sme spolu začali chodiť, v športe som sa vôbec nevyznal a nepoznal som ani tenisové pravidlá. Aj preto sa mi podarilo vyrobiť zopár fanúšikovských trapasov. Napríklad som začal tlieskať pri druhej dvojchybe súperky a až Domča mi musela vysvetliť, že to sa v tenise jednoducho nepatrí ani sa to nerobí.“

Treba myslieť na všetko

Keď jeho životná partnerka zápas vyhrá, ako jej najvernejší fanúšik sa z toho teší, ak prehrá, okamžite sa mu začínajú ďalšie povinnosti. Najmä ak sú na turnajovej šnúre. Opäť kupuje letenky, rezervuje ďalší hotel, rýchlo jej zbalí všetky kufre. Potom vyplatí všetky účty a objedná odvoz na letisko, aby sa výprava mohla presunúť ďalej. „Tenistka jej úrovne sa každý deň musí v presne určenú hodinu nachádzať na konkrétnom mieste pre prípad, že by za ňou chcela prísť antidopingová kontrola. Takže keď z krajiny alebo z mesta odchádzame, musím zavolať aj antidopingovému agentovi a oznámiť mu presnú adresu, kde Domču môže na druhý deň nájsť, “ odhaľuje zákulisie vrcholového športu, ku ktorému, samozrejme, patria aj fanúšikovia a novinári.

„Ak hrá v cudzine, ozývajú sa nám Slováci, ktorí tam žijú a chcú prísť Domi podporiť. Aj s nimi som v kontakte a pomáham im zháňať vstupenky na zápasy. A keď sa jej darí, ohlasujú sa športoví redaktori, ktorí s ňou chcú urobiť rozhovor. Samozrejme, nedá sa vyhovieť každému, ale občas jej len tak pri večeri pošepnem, či večer ešte zvládne odpísať na pár mailových otázok, alebo nie. Keby toto všetko musela riešiť sama, asi by sa zbláznila, a tak jej s tým pomáham,“ pokračuje manažér, ktorý doťahuje aj zmluvy so sponzormi či ponuky na exhibičné zápasy.

„Dominika je veľmi priateľská, ku všetkým sa správa milo a niekedy nevie povedať nie. Ale hráčka, ktorá je na jedenástom mieste v rebríčku WTA, má tých povinností toľko, že niektoré ponuky a prosby jednoducho musí odmietnuť. A tak to za ňu urobím ja.“

Džob na 24/7

O šatník sa síce športovkyni stará jej kamarát štylista Andrej Kusalík, no občas ho zastúpi aj Michal. „Počas turnajov Dominika pravidelne dostáva pozvania na večierky a press party, na ktorých sa musí ukázať a keď je to šiesta párty za tri týždne, niekedy si vzdychne – bože, veď ja si už nemám čo obliecť. A ja vtedy vytiahnem z kufra ďalšie spoločenské šaty a topánky, ktoré som jej pribalil. Viem, ktoré kúsky rada nosí, takže aj v tomto sa spolieha na mňa,“ hovorí, no priznáva, že pri balení módnych vychytávok musí byť opatrný.

„Všetky kabelky aj topánky vysteliem papierom tak, aby sa v kufri nepoškodili a nepolámali. Domča si totiž na svoje luxusné kúsky potrpí. A potom to dopadne tak, že ona je na večierkoch tip-top, no ja si musím obliecť džínsy a tenisky, pretože som si zabudol pribaliť ďalšiu košeľu alebo spoločenské topánky. Na svoje veci občas zabudnem, ale pri tých jej sa mi to nestáva.“ A čo ak náhodou? Vtedy sa dvojica spoľahne na pomoc po telefóne.

„Na nedávny Wimbledon sme cestovali rovno z WTA turnaja v Eastbourne, ktorý vyhrala. Úprimne, nerátali sme, že v Londýne postúpi tak ďaleko, čiže sa jej za ten čas minuli lieky na alergiu. Lenže Dominika je silná alergička a nemôže si dať hocijaké tabletky z lekárne, tak pomohol jej otec. Kúpil si letenku a lieky jej do Londýna priniesol,“ smeje sa Michal, ktorý sleduje aj manželkin jedálny lístok.

„Dostane chuť na sladkú tyčinku? O. k., ale najskôr musím skontrolovať, či neobsahuje nejaké látky, ktoré sú na zozname zakázaných. A ten zoznam je naozaj dlhý,“ pokračuje manžel našej najúspešnejšej tenistky.

Foto: archív Michala Navaru

„Niekedy na turnajoch vidím, ako nám iné výpravy závidia, že sme takí zohratí a že nám to v tíme klape. Každý vie, čo má robiť, ja sa trénerovi nestarám do taktiky, fyzioterapeutovi do programu masáží a oni zase dôverujú mne. My totiž nie sme len tím, ktorý sa stará o Dominiku a jej pohodlie, my sme skoro ako rodina.“ A z neprajníkov, ktorí sa ho pýtajú, či mu nevadí dostávať plat od manželky, si už dávno ťažkú hlavu nerobí. Vie prečo. Jeho práca manažéra je totiž džob na plný úväzok. Džob na 24/7.

autor: Danka VILHANOVÁ