Aha, aká je Kate krásna tehuľka: Môžeme sa opäť tesiť na jej krásne a štýlové outfity pre mamičky

No pozrite, aká je štýlová! Autor: Getty Images

Kráľovská rodinka čaká už tretie dieťatko, George a Charlotte z Cambridgea sa môžu tešiť na ďalšieho súrodenca! Kate Middleton a princ William sú opäť v tom najkrajšom období života, s láskou očakávajú ďalšieho potomka kráľovskej rodiny.

Anglicko sa teší z aktuálnej novinky a tou je tehotenstvo vojvodkyne Kate Middleton! Kráľovská rodinka sa netrpezlivo teší na ďalšie dieťatko!

Vo vyhlásení Kensingtonský palác povedal: ,,Ich kráľovská výsosť vojvoda William a vojvodkyňa Kate s radosťou oznamujú, že vojvodkyňa Kate z Cambridgeu očakáva svoja tretie dieťa!"

Túto správu oznámili predčasne, Kate si kvôli svojim ranným nevoľnostiam nemôže plniť povinnosti a chodiť na stretnutia, preto na tlačovke oznámili radostnú správu ešte pred prvým trimestrom! Dokonca sú už špekulácie o tom ako sa bude ich tretie dieťatko volať, ak by to bolo dievča, mohlo by sa volať Alice alebo Alexandra a ak chlapec, tak James alebo Philip.

Foto: Getty Images

Viac foto krásnej Kate a jej štýlových outfitov pre mamičky nájdete v našej galérii.

Aké meno si myslíte, že dajú svojmu tretiemu dieťatku?

Anketa

Aké meno pre tretie dieťa by sa vám páčilo? (dievča) Alice

59% Alexandra

41% Celkový počet hlasujúcich: 128

Anketa

Aké meno pre tretie dieťa by sa vám páčilo? (chlapec) Philip

76% James

24% Celkový počet hlasujúcich: 98

autor: deniss