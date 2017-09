Na mizine! Moderátorka a modelka Soňa Skoncová zostala bez peňazí, prečo takto skončila?

Známa moderátorka a krásna modelka je na mizine. Čo sa stalo, že kráska zostala bez peňazí? Vyžije len z pár eur na deň...

Krásna Soňa ostala bez peňazí, teraz sa obracia ako môže a počíta každé euro! Prečo sa to stalo? Modelka sa rozhodla spojiť s bankou a na deň minúť malú čiastku peňazí, okná umýva octom a neuverte čím sa líči...ak doma nenájdete lícenku či špirálu, tu je jednoduchá náhrada, použite kakao a čierne uhlie...

Foto: instagram.com/sonaskoncova

Odvaha a vytrvalosť jej nechýba, spojila sa so stylistom a návrhárom Lukášom Kimličkom, spolu denne prekonávajú prekážky. Zatiaľ im to ide výborne a takto sa snažia ľudom ukázať, že vyžiť sa dá aj z mála peňazí na deň. Na nákupy nemusíte ísť do obchodného centra, zájdite do „sekáču" a nájdete tam jedinečné kúsky. Toto napísala na svoj instagram: Dnešný deň som strávila nákupom v second hande a som príjemne prekvapená, aké štýlové kúsky som našla. Máte aj vy úlovok zo sekáča, na ktorý ste obzvlášť hrdí? Soni, si super a inšpiruješ nás...drž sa!

Viac foto Soni Skoncovej nájdete v našej galérii.

autor: deniss