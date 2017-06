Bývalá partnerka Al Pacina a známa herečka predáva svoju vilu už celých 10 rokov!

>>> FOTOGALÉRIA <<<

Beverly D´Angelo je nestarnúcou kráskou, pôvabnou blondíkou s modrými očami, ktorá je na výslní už niekoľko desiatok rokov. Aj keď začínala ako speváčka v baroch, už prvá mini rola vo filme Annie Hall Woodyho Allena ju dostal do povedomia filmových kritikov. Neskôr si zahrala po boku Clinta Eastwooda, Jacka Nicholsona, v slávnom muzikály Miloša Formana Hair, no najviac slávy jej priniesla postava Ellen Griswoldovej zo série komédií o bláznivej rodinke na dovolenke. D´Angelo je tiež bývalou partnerkou Al Pacina, s ktorým má dvojičky a tento vzťah ešte dnes bulvár pravidelne rozoberá. Dnes vás prevedieme krásnym sídlom, kde herečka kedysi bývala.

Beverly D´Angelo si užívala luxusnú vilku v španielskom štýle v horúcej Kalifornii. Dom pochádza z roku 1920 a aj napriek rozsiahlym rekonštrukciám si stále zachováva svoju pôvabnú atmosféru a historické detaily. Dokopy sa v hlavnom dome nachádza päť spální, štyri kúpeľne a herečka toto sídlo kúpila v roku 2005 za 2,35 milióna dolárov. Neskôr, už v roku 2008 sa ho pokúsila prvý krát predať s nezvyčajne komplikovanou cenou 2 569 800 dolárov. Odvtedy si so svojim deťmi nažíva v o niečo väčšom doma v Hollywood Hills, no nedávno sa dom na trhu objavil znovu. Už s jednoznačnou cenou 2,8 milióna dolárov. Pozrite sa vo FOTOGALÉRII na to, čo tu na nového majiteľa čaká.

Autor: Mária Ambrozová