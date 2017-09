Dom vykradli, a tak z neho uteká: Kendall Jenner predáva svoju vilku v Hollywoode

>>> Pozrite si toto bývanie zblízka v našej FOTOGALÉRII <<<

Topmodelka Kendall Jenner patrí dnes medzi svetovú špičku krások z prehliadkového móla. Okrem tých najzvučnejších značiek, bola dokonca súčasťou veľkej prehliadky spodného prádla Victoria´s Secret a to už je teda niečo. Okrem ťažko vydupanej kariéry modelky je však tiež jednou z klanu Kardashian a povedzme si pravdu, bulvár im k nejednému milióniku na účte dopomohol. Kendall má síce len 21 rokov, no na trhu s realitami sa už orientuje ako dračica (rovnako ako jej mladšia sestra Kylie). Krásnu, nadčasovú nehnuteľnosť, v luxusnej časti Hollywoodu, modelka kúpila síce len pre rokom, no dnes ju už predáva. Je za tým viac než len obyčajný rozmar.

Jenner kúpila vilu od hviezdneho páru Emily Blunt a John Krasinski, ktorí sa ako rozrastajúca rodinka presťahovali do niečoho väčšieho (viac TU). V marci tohto roka však zažila nemilé prekvapenie, keď sa dozvedela, že jej dom vykradli a darebáci si odniesli lup v hodnote vyššej než 200 000 $. To zabolí. Navyše sa Jenner pravidelne sťažovala na stalkerov (otravných fanúšikov, prenasledovačov), ktorí vystávali za jej bránami dňom i nocou, až sa situácia v novembri 2016 dostala do bodu, kedy jeden takýto človek preliezol plot a začal hviezde búchať na okná a šialene kričať. Väzeniu sa nevyhol, no je pochopiteľné, že odvtedy sa mladučká hviezda necíti bezpečne. Dom kúpila za 6,9 milióna dolárov, no jeho predajná cena dnes ešte nie je jasná.

Autor: Mária Ambrozová