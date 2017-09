Herec s humorom na rozdávanie: Dr. Ken balí kufre a opúšťa Calabasas

>>> Toto krásne bývanie herca si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII <<<

Lukratívna časť Los Angeles zvaná Calabasas získala svoju slávu najmä vďaka dievčatám z rodu Kardashian, ktoré tu majú nejednu prepychovú vilku. Okrem nich je tu však množstvo celebrít, ktoré svojou tvrdou prácou v šoubiznise zarábajú nejeden milión ročne a teda si môžu dovoliť takéto luxusné bývanie. Jednou z týchto hviezd je aj vždy vysmiaty komik Ken Jeong, ktorého si určite pamätáte zo série filmov Vo štvorici po opici a mnohých ďalších komédií, no jeho hlas znie aj v pôvodnom znení mnohých animovaných filmov (Ja, zloduch, Tučniaky z Madagaskaru, Príšerky,...). My sa dnes na to jeho bývanie pozrieme zblízka.

FOTO + VIDEO: Supermodelka Claudia Schiffer vás zoberie do svojho krásneho historického zámku

FOTO: Prekvapivo obyčajné bývanie: Ktoré svetové celebrity si nepotrpia na luxus?

Domov v stredomorskom štýle bol postavený v roku 2006 a herec "Dr. Ken" ho vlastní od roku 2010. Vtedy ho kúpil za 1 635 000 $ nuž a dnes ho predáva s menšou prirážkou. Na cenovke svieti 2,5 milióna $. Dom má dokopy päť spální a šesť kúpeľní na celkovej rozlohe viac než 420 m2, pričom ako bonus nechýba krásna predzáhradka a udržiavaný trávnik a veľká terasa s posedením obklopená množstvom kvetov. Veď nakoniec, pozrite sa sami, na čo sa môže nový majiteľ tejto vilky už teraz tešiť.

Dvorný textár Eltona Johna si hitmi zarobil na toto krásne bývanie. Poďte na návštevu

Vila, na ktorej schodoch bol zavraždený Gianni Versace, je na predaj. Trúfli by ste si na bývanie s takýmto príbehom?

Autor: Mária Ambrozová