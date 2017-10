Izba, kde Yoko Ono a John Lennon protestovali, je na prenájom. Za jedinú noc si hotel pýta viac ako 300 $

Hudobník, spisovateľ, výtvarník herec a aj politický aktivista. Taký bol slávny John Lennon, ktorý spolu s The Beatles urobil do sveta v polovici minulého storočia poriadnu dieru. Jeho umelecká duša bola sympatická mnohým a po tom, ako sa začal hlbšie zaujímať o politické dianie vo svete, svoj talent strhávať davy využil na dobrú vec. Bojoval proti nezmyselnosti vojen. Jeho vtedajšia manželka, Yoko Ono, excentrická a utiahnutá zároveň, mu v jeho aktivitách len pomáhala, no napriek tomu ju svet nemal veľmi v obľube. Práve ona sa podieľala na jeho odchode zo skupiny a založení sólovej kariéry.

Manželia spolu absolvovali dva zaujímavé protesty proti vtedajšej vojne vo Vietname. Po prvý krát si v hoteli Hilton v holandskom Amsterdame na niekoľko dní mierumilovne ľahli spolu do postele v marci roku 1969 a v tom istom roku, od 26. mája do 2. júna zakotvili v posteli opäť. Tentokrát v montrealskom hoteli Fairmont Queen Elizabeth. Pár si prizval niekoľko novinárov aby sa podelil so svojim názormi, no zároveň tu vznikla aj slávna pieseň "Give peace a chance" (prekl. Dajme šancu mieru). Dnes je táto povestná izba zachytená na mnohých historických snímkach k dispozícii. A to už za približne 300 $ za noc.

Hotel sa s izbou vyhral tak, aby si ich klienti z pobytu v nej odniesli dokonalý zážitok. Priestor prešiel rekonštrukciou, no zachoval si šmrnc 60. rokov minulého storočia, na stenách sú jasne viditeľné slová spomínanej piesne o mieri, nechýba niekoľko inštalácií z protestov tých časov, fotografie Yoko a Johna, ale aj protestantské plagáty či iné symboly. Toto miesto má jednoducho svoj vlastný príbeh.

Autor: Mária Ambrozová