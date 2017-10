Janko Kuric si užíva luxusnú chalupu po svojom: Rúbať drevo či záhradkárčiť ho nenájdete

Drevenica so starým nábytkom, najlepšie ešte pôvodným, malé okná, pec a vŕzgajúca dlážka – asi takto si veľa ľudí predstavuje chalupu. Pre Jána Kurica a Simonu Bubánovú je však tento obraz neakceptovateľný. Dokonca chata ani chalupa nikdy nebolo to, o čom by manželia snívali. Ako vášniví golfisti vyhľadávali skôr pekné greeny, a tak sa raz ocitli aj na golfovom ihrisku na Záhorí.

„Vždy som sa vysmieval z ľudí, ktorí majú chalupu alebo nejaký letný dom. Raz sme prišli na Záhorie, neďaleko Senice, a našli sme tu krásne golfové ihrisko. Párkrát sme tu hrali a veľmi sa nám páčilo. Potom niekto povedal, že sa tu predáva nejaká chalúpka. Maličká, ale drahá. Tak sme s manželkou rozhodli, že porušíme naše predsavzatie, že žiadna chalupa. Myslím, že sme urobili dobre,“ priznal Janko Kuric v relácii Na chalupe.

Autor: ma/Šarm