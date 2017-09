Vodopády aj vlastná kinosála: JLo si užíva luxus za neuveriteľných 28 miliónov $

>>> Každý kút krásneho bývania hviezdy nájdete v našej FOTOGALÉRII pod článkom <<<

Latino kráska už dnes nie je len radovou speváčkou a herečkou strácajúcou sa vo vlnách šoubiznisou, ale skutočnou nestarnúcou divou, spisovateľkou, producentkou a módnou ikonou. Tesne pred oslavou svojich päťdesiatín si ešte stihne "strúhnuť" nejaké to svetové turné a navyše je pod drobnohľadom aj jej súkromný život. JLo je totižto najnovšou priateľkou krásavca Alexa Rodrigeza, ktorí je jedným z najlepšie zarábajúcich hráčov bejzbalu. Nuž a pre pohodu svojho súkromia urobí čokoľvek, napríklad investuje 28 skromných miliónov na krásne bývanie pre seba a svoje ratolesti.

Len nedávno speváčka predala ďalšiu zo svojich nehnuteľností, krásnu vilku za 10 miliónov $ (viac TU), no už v auguste minulého roka vedela, že sa bude sťahovať do nového. Zlákal ju 8 akrov veľký pozemok, vodopády, vlastný amfiteáter, dva hosťovské domčeky, organické záhrady, vinice, nekonečný bazén, umelý kus pláže s dažďovou sprchou a 1200 m2 priestoru. Ten zaplnilo 5 spální, 13 kúpeľní, súkromná kinosála pre 30 osôb, miestnosť na masáže, tri pracovne, 10 kozubov, vlastný bar alebo niekoľko šatníkov. Nuž, ak ste z tohto zoznamu neodpadli, vstúpte do našej fotogalérie a kochajte sa.

