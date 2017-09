FOTO inšpirácia: S recyklovaným drevom šup na strop! Efekt je zaručený

O tom, že recyklácia je v dnešnej dobe potrebná a navyše mimoriadne trendy, to už určite viete. Staré veci v novej úlohe dokonca dokážu zažiariť viac než predtým a príjemný oddych od každodenných povinností pri víkendovom "urob si sám" projekte dokonale nakopne. Dnes tu pre vás máme inšpiráciu, ktorá určite nezostane bez povšimnutia. Zameriame sa na staré drevo.

Drevo je v interiéri žiadaným materiálom. Volia ho aj minimalisti, pretože svojou prirodzenou farebnosťou a štruktúrou vnesie hoci aj do snehobielych interiérov trošku jemnosti a vône prírody. Mnohí dnes strhávajú koberce a odhaľujú staré, vŕzgajúce parkety a lesklé nátery vymieňajú za prirodzenejší vzhľad. A čo takto recyklované drevo rovno na strop?

Atmosféra aj samotný vzhľad už raz použitého dreva je úplne iný než u dreva nového. Oblé hrany a vôňa desiatky rokov starej živice môžu priniesť do interiéru nový rozmer, ktorý ho krásne osvieži. Okrem podláh či stien zamierme na strop. Efekt, ktorý nad hlavou vytvárajú napríklad tapety je až snový a rovnako to dokáže aj drevo. Takýto obklad na strop sa však hodí viac do rozmerovo väčších miestností, pretože svojou farebnosťou a textúrou interiér opticky zmenšuje, no zároveň zútulňuje. Nehodí sa len do horských chát a vidieckeho bývania, ale krásne pôsobí aj v minimalistickom, modernom bývaní a určite sa netreba báť zvážiť túto možnosť hoci aj v panelákovom byte. V našej fotogalérii nájdete štipku inšpirácie. Nech sa páči, vstúpte.

Autor: Mária Ambrozová