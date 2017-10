Materiálom budúcnosti sú bambusové vlákna. Ekologické, odolné a antibakteriálne!

Reč je o bambusových vláknach, ktoré sú staré ako ľudstvo samo, no v niektorých odvetviach sú pomerne nové a ešte len získavajú na význame. Pred tisíckami rokov robili v Ázii z bambusových vlákien laná, na ktorých sa potom muži šplhali po nedostupných zalesnených skalách, kde včelám kradli med. Z bambusových plstených vlákien sa vyrábal napríklad aj papier a v roku 1879 použil Edison zuhoľnatené vlákno bambusu na rozsvietenie žiarovky. Postupne sa technológia spracovania vlákien zdokonalila tak, že dnes sa z nich dá vyrábať aj textil vhodný na oblečenie alebo do bytu.

Prichádza obdobie ideálne pre vlnu: Huňatá deka zahreje telo aj dušu

Baktérie si ani neškrtnú!

Možno ste aj vy pred pár rokmi zachytili masívne reklamy na bambusové ponožky, v ktorých nesmrdia nohy. Vraj revolúcia v textilnom priemysle! Nuž, ono to veru revolúcia naozaj bola, ale asi ako každá iná, aj táto mala svojich podporovateľov, odporcov a nevyhli sa jej ani škandály či rôzne prešľapy. Po kampani na nesmrdiace ponožky prišla kampaň ľudí, ktorí sa cítili podvedení. Boli pobúrení, pretože textil, ktorý bol označovaný ako „bambusový“, obsahoval umelé viskózne vlákna. Medzitým súdy a úrady regulujúce kvalitu a obsah tovaru uviedli všetko na pravú mieru. Analýza vedcov zo Stellenbosch University v Juhoafrickej republike z roku 2011, zaoberajúca sa obsahom antibakteriálnych látok a chemikálií v pleteninách, ukázala, že bambusové vlákna vyrobené stopercentne prírodne, ale aj viskózne bambusové vlákna obsahujú látku zvanú kun, ktorá znemožňuje rozmnožovanie baktérií. V porovnaní s bavlnou bránia viskózne vlákna množeniu baktérií o 60 % viac a prírodne rafinované vlákna až o 75 %.

20+ FOTO inšpirácia: Zaveste si na dvere štýlový jesenný veniec

Veľký návrat zabudnutého materiálu: Viete čo je terrazzo?

Hebkosť, jemnosť, odolnosť

Keď sme už spomenuli bavlnu, v porovnaní s ňou sú textílie vyrobené z bambusového vlákna nielen odolnejšie voči baktériám, ale aj príjemnejšie a mäkšie na dotyk, ľahšie sa farbia, udržiavajú si stálosť farby aj tvaru, sú priedušnejšie, lepšie sajú vlhkosť a rýchlejšie sa vysušia. Toto všetko využívajú výrobcovia oblečenia, ale vedeli ste, že z bambusových vlákien sa vyrábajú aj kvalitné uteráky, osušky, prestieradlá, predložky do kúpeľní či posteľná bielizeň?

„Textílie s prímesou bambusového vlákna sú veľmi jemné, hebké a príjemné na dotyk,“ hovorí odborníčka na bytový textil zo SCANquilt Marianna Braun. „Luxusné uteráky a plážové osušky majú vďaka bambusovým vláknam naozaj vysokú absorpčnú schopnosť, čo znamená, že sa nimi nielen dokonale utrieme, ale aj to, že rýchlejšie schnú. Preto sú výborné aj na plaváreň, do sauny alebo na dovolenku k moru, kde je vysoká vlhkosť vzduchu. Keď k tomu pripočítame fakt, že bambusové vlákno zabraňuje rozmnožovaniu baktérií, kvasiniek a húb, vyjde nám, že je to ten najlepší druh materiálu, ktorý si môžeme vybrať na textílie do kúpeľne.“

Bambusový spánok

Aj v našich spálňach a posteliach sa bambus udomácňuje čoraz viac. Niet divu, veď žiadny iný materiál nie je taký priedušný a zároveň termoregulačný. Posteľná bielizeň s prímesou bambusových vlákien dobre dýcha, rozhorúčené telo ochladzuje, uzimené zase zohreje.

O nulovej šanci na ďalší život baktérií sme už hovorili.

Je dokázané, že keď spávate na „bambusovej“ plachte a v „bambusových“ perinách, je vám príjemnejšie, a vďaka lepšiemu a pokojnejšiemu spánku sa organizmus aj o čosi lepšie regeneruje. Navyše, posteľná bielizeň krásne vyzerá aj po mnohých vypraniach.

Dosť bolo čiernobielych interiérov. Škandinávsky štýl prechádza premenou. Akou?

Materiál 21. storočia

Ešte sme nespomenuli niekoľko výnimočných vlastností bambusových vlákien. Pôsobia takmer nezničiteľne – textílie s ich prímesou sa nederú, nenaťahujú a nezoslabujú tak, ako stopercentne bavlnené látky. Sú odolné, majú dlhú životnosť a zároveň sú ekologické. A to je niečo, na čo v 21. storočí naozaj musíme prihliadať.

Autor: Mária Ambrozová, odborná spolupráca Marianna Braun, SCANquilt