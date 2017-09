Lavička do sprchy: Dobrá investícia alebo obyčajná zbytočnosť?

Lavička v sprche nie je len pomôckou pre imobilných ľudí a seniorov. Práve naopak - je to šikovný nápad, ktorý ocení každý, bez ohľadu na vek a zdravotný stav. V sprche nezaberie veľa miesta a zvýši používateľský komfort a bezpečnosť.

Prenosná alebo pevná?

Sortiment pomôcok do sprchy alebo vane je pestrý. Okrem prenosných typov stoličiek máte možnosť osadiť lavičku natrvalo. Existujú tri typy lavičiek - vstavané, zavesené a sklápacie. A prečo by ste ju mali mať? Sprchovanie posediačky je veľmi príjemné, zvyšuje relax. Potešia sa jej aj deti a môžete ju využívať na osprchovanie kvetov, rýchle umytie nôh alebo ich oholenie.

Veľkosť je dôležitá

Lavička v sprche môže mať rôzne veľkosti. Pred kúpou alebo jej realizáciou si premyslite účel, na aký ju chcete využívať. Ak máte veľký sprchový kút, ktorý funguje aj ako parný kúpeľ, určite by mala byť široká, dostatočne hlboká a pohodlná. Úzka lavička je dobrá maximálne na vyloženie nôh pri holení, ale dlho na nej neobsedíte.

Z plastu aj dreva

Sprchovacie stoličky a lavičky sú štýlovou pomôckou, ktorá sa vyrába v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch, takže výborne koordinuje so zariadením kúpeľne. Môžete si ju dokonca nechať vyrobiť na zákazku.

Na výrobu sprchovacích lavičiek sa najčastejšie používa plast, tíkové alebo iné exotické drevo, nerezová oceľ alebo hliník. Tieto materiály vynikajúco odolávajú vlhkosti i priamemu „útoku" vody.

Vstavaná

Lavica ako pevná súčasť sprchovacieho kúta môže zaberať celú šírku alebo len jeho roh. S umiestnením lavice rátajte už pri výstavbe kúta. Pri realizácii máte voľnú ruku, čo sa týka tvaru, farebného i materiálového stvárnenia.

Pohodlné sedadlo si môžete vytvoriť doslova na mieru. Môže mať ergonomicky tvarované operadlo a vyhrievanie, prípadne LED podsvietenie.

Zavesená

Tento typ lavice pôsobí na prvý pohľad nenáročnejšie. Ale pre jej bezpečné používanie je dôležitá kvalitná montáž. Kotviace prvky musia udržať nielen váhu samotnej lavičky, ale aj osoby, ktorá si na ňu sadne.

Lavička môže byť aj z ťažších materiálov, napríklad kameňa. Nainštalujte do výšky, ktorá je pre vás pohodlná a praktická na sadanie a vstávanie. Osaďte ju na také miesto, aby vám pri sprchovaní nezavadzala, v opačnom prípade zvýšite riziko úrazu.

Sklápacia

Sklápacia lavička je ideálna do priestorovo úspornejších sprchovacích kútov. O jej inštalácii platí to, čo pri pevnej lavici na stene. Jej výhodou je to, že ju môžete sklopiť, keď ju nepoužívate. Vyrába sa v rôznych tvaroch a materiáloch a môže mať aj operadlo.

