Hitparáda podláh: Zvolíte na vašu terasu betón, kameň či drevo? (1. časť)

Pri výbere optimálnej podlahy sa nesústreďte len na terasu, berte ohľad aj na štýl a farebnosť domu. Podlaha na terase s ním môže tvoriť harmonický alebo jemne kontrastný celok. Samozrejme, má byť mrazuvzdorná, protišmyková, farebne stála, dostatočne odolná, aby dlho vydržala, a rovnako dôležitá je jednoduchá údržba.

Najžiadanejšia

Terasa z betónových dlaždíc sa stále teší veľkej obľube vďaka cenovej dostupnosti, odolnosti a rýchlemu kladeniu nasucho. Navyše betón dokáže imitovať aj rôzne iné prírodné materiály ako prírodný kameň alebo drevo. Formátom aj farebnosťou sa prispôsobí modernému aj vidieckemu štýlu.

Aby sa čo najjednoduchšie udržiavala, odporúča sa impregnovať jej povrch. Pri menších formátoch ukladaných nasucho je veľmi jednoduché vymeniť poškodený kus dlažby za nový. Malou nevýhodou je akumulácia tepla počas horúcich dní, keď môže byť príliš rozpálená na vkročenie bosou nohou. Preto betónovú dlažbu uprednostnite na tienené terasy.

Najpraktickejšia

Keramická a gresová dlažba určená do exteriéru má vynikajúce technické parametre, menšiu nasiakavosť ako betón a veľmi jednoduchú údržbu. Ich veľkou výhodou je široký sortiment tvarov a hrúbok, čo umožňuje v jednom dizajne navrhnúť jednotné prepojenie oboch zón. V súčasnosti horúci trend sú veľkoformátové dlažby a tiež imitovanie iných materiálov – dreva, hrdzavého plechu či betónu. Veľké formáty majú okrem estetického hľadiska výhodu v podobe jednoduchšej údržby vďaka menšiemu počtu škár. Inštalácia veľkých formátov však vyžaduje rovný podklad a lepidlo sa musí naniesť po celej ploche.

Keramická dlažba a gres do exteriéru musia byť mrazuvzdorné – v prípade keramickej dlažby má byť nasiakavosť nižšia ako 3 percentá, pri grese nižšia ako 0,5 percenta. Odolnosť proti oteru dlažby na vonkajšie použitie sa má pohybovať v hodnotách PEI 4 až 5. Ak ju vyberáte k bazénu, dbajte na to, aby bola protišmyková aj za mokra – teda voľte dlažbu so stupňom protišmykovosti R9 až R11C.

Vladimír Jakáb

odborník na prírodný kameň

"Prax ukázala a potvrdila zaujímavý fyzikálny jav, že dlažba z prírodného kameňa, ktorá sa celoplošne nalepí na vyrovnaný podkladový betón, sa za horúcich letných dní neprehreje. V porovnaní s betónovou a keramickou dlažbou má aj za takých podmienok prijateľnú povrchovú teplotu a je príjemná na dotyk bosou nohou. Ale pozor, neplatí to pri osádzaní do štrkového lôžka. Dlažbu z prírodného kameňa odporúčam impregnovať špeciálnym bezfarebným prípravkom, s ktorým sa kameň pri nezmenenej farbe stane nenasiakavým a paropriepustným, aj jeho údržba je jednoduchá."

Autor: Inéz Búci