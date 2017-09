Hitparáda podláh: Zvolíte na vašu terasu betón, kameň či drevo? (2. časť)

Najnáročnejšia

Trendom posledných rokov je prírodný vzhľad a milovníci prírodného dreva po ňom siahnu aj pri výbere spevnenej plochy na terasu. Podmienkou je odolnejšia drevina, buď exotické druhy ako massaranduba, ipe, merbau, bangkirai, tík, alebo severské dreviny. Z domácich je to agát, dub a tepelne upravované drevo. Ale aj to najodolnejšie drevo potrebuje pravidelnú údržbu. Ak vám sivá patina dreva neprekáža, nemusí to byť také dramatické. Aby si udržala teplú farebnosť, odborníci odporúčajú natrieť podlahové dosky špeciálnym ochranným olejom alebo voskom minimálne raz do roka. Odmenou prírodného materiálu za vyššie nároky je jeho prirodzená krása, príjemný teplý povrch pod bosými nohami, ktorý sa neprehreje ani počas horúcich dní.

Najtrendovejšia

Páči sa vám drevená terasa v jej pôvodnej farebnosti, no nie ste ochotní venovať jej údržbe príliš veľa času? Siahnite po kompozite, ktorý spája prednosti dreva s odolnosťou kvalitného plastu. Vyrába sa z nadrobno pomletej múčky z kvalitných vysušených tvrdých drevín, ktorá by mala byť v terasovej doske zastúpená v pomere minimálne 60 percent oproti ekologickému recyklovateľnému polyméru. Tento údaj je smerodajný pri výbere kvalitného kompozitu. Najväčšou výhodou je bezúdržbovosť a stála farebnosť pri reálnom vzhľade dreva.

Najluxusnejšia

Terasová dlažba z formátovaného prírodného kameňa je na pohľad neporovnateľne autentickejšia ako jej napodobeniny z keramiky a betónu. Pôsobí prirodzene aj vďaka jemnej rôznorodosti farebných tónov, ktoré dohromady vytvoria živú harmonickú plochu. Spája luxus s krásou prírody. Na Slovensku je najväčší záujem o dlažby zo žuly, z travertínu, bridlice, andezitu, pieskovca a čadiča. Ak nemá špeciálnu leštenú úpravu, má optimálny protišmykový povrch.

Hrúbka dlažby závisí od spôsobu jej kladenia. S hrúbkou dva centimetre sa celoplošne lepí na vyrovnaný betónový podklad. Do štrkového lôžka sa kladie dlažba s hrúbkou od troch centimetrov. Aj keď formátovaný prírodný kameň je cenovo náročnejší, vzhľadom na životnosť, nadčasový dizajn a údržbu sa investícia doň oplatí.

Autor: Inéz Búci