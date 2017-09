Nesúď knihu podľa obalu: Surová tehla na fasáde ukrýva útulnosť interiéru

Inšpiratívny pozemok a dlhý zoznam želaní majiteľov – to bol začiatok architektov H Arquitectes pri navrhovaní tohto rodinného domu. Jednou z hlavných požiadaviek návrhu bolo dosiahnuť úzky vzťah medzi domom a záhradou tak, aby boli tieto priestory navzájom prepojené a jeden bol pokračovaním druhého. Ďalšou podmienkou bolo dosiahnuť to bez skĺznutia do nevyhnutných, disproporčných a opakujúcich sa presklených plôch. Majitelia, zberatelia umenia, skrátka chceli steny.

Rekonštrukcia, ktorá sa podarila: Opustený ranč zo 60. rokov dostal nový šat!

Tehlové trio

Dom pozostávajúci z troch tehlových častí je napriek tomu otvorený blízkemu okoliu. Kompozícia kvádrov rôznej veľkosti je rozložená po celej záhrade. Situované sú viac k severnej hranici pozemku, aby na južnej strane vznikla širšia vonkajšia zóna. Prvý kváder na východnej strane patrí deťom, sú v ňom tri detské izby na poschodí a herňa na prízemí. Druhý, centrálny, zahŕňa hlavnú miestnosť – kuchyňu. Tretí, na západe, je územie rodičov so spálňou na prízemí, s barom a so štúdiom s vysokým stropom na poschodí.

Tieto tri časti spájajú kryté terasy s obývačkou a jedálňou, ktoré sa v prípade chladnejšieho počasia či silnejšieho dažďa dajú uzavrieť sklenými dverami. Sezónne sa tento komfortný priestor mení na zimnú záhradu alebo sviežu letnú terasu. Navyše sú tieto vonkajšie miestnosti rozšírené o verandy s presklenou rovnou strechou z oboch strán. Takto si môžu majitelia vychutnať záhradu v každom ročnom období bez toho, aby zmokli či prechladli. Záhrada obklopuje dom zo všetkých strán. Z väčšej časti je oddychová na juhu, západný roh zaberá zeleninová záhradka a za ňou je bazén.

Dokonalosť sama! Moderné bývanie na s výhľadom na záliv si vás okamžite získa

Prirodzený

Všetky tri časti domu sú postavené z dvojvrstvového tehlového muriva, ktoré je z vonkajšej strany červené a zvnútra natreté na bielo v kombinácii s betónovými stropmi. Priznané materiály stien a stropov prinášajú do domu prirodzenosť a istú dávku drsnosti. Hoci majú niekoľko okien v rôznych výškach, sú masívne.

Okná sú umiestnené tak, aby poskytovali čo najlepší výhľad do záhrady pri zachovaní súkromia. Majú tradičné vonkajšie rolety na ochranu pred slnkom. Tie, zároveň s množstvom zelene zmierňujú surovosť tehlového muriva. Okrem vonkajších roliet zmierňuje pôsobenie slnka podlahové kúrenie, ktoré v letnom období dom ochladzuje namiesto klimatizácie. Zdroj tepla je geotermálne tepelné čerpadlo.

Betón, sklo a oceľ: Navštívte sa nami modernú vilu inšpirovanú sochárstvom

Nezaprataný

V spojovacej časti si tehlové steny zachovávajú rovnaký imidž z exteriérovej aj interiérovej strany, čo podporuje ich prelínanie. V miestnostiach, kde interiér ubral trošku svojej otvorenosti, tehly síce ostali, no namiesto zelene ich uhladila biela a nábytok so známkami industriálnosti až po romantickejšie vintage prvky. Ale nie je ho veľa. Dizajnéri aj majitelia sa držali konceptu nezahltiť interiér. Zámernú prázdnotu nájdete v každej miestnosti, každú však zvýrazní nevšedný kúsok.

Autor: Adela Motyková