Odborná téma: Vďaka fotovoltike vaša domácnosť môže čo-to ušetriť

Fotovoltika má hneď niekoľko výhod. Elektráreň s výkonom 1 kW zníži napríklad ročne hmotnosť emisií CO2 až o 900 kg. Keďže slnečné lúče sú zadarmo, majú fotovoltické elektrárne navyše nízke prevádzkové náklady. Fotovoltická elektráreň je, samozrejme, investícia a je dôležité sledovať je návratnosť. Tá nezvykne presahovať, nezávisle od systému, 10 rokov, pričom garantovaná životnosť zariadení býva až do 20 rokov. Na Slovensku sa aktuálne inštalujú 3 základné druhy fotovoltických systémov: ON – GRID, HYBRID a systémy určené na ohrev vody, pričom výber závisí od očakávaní aj finančných možností objednávateľa.

ON - GRID

ON – GRID systémy sú domáce fotovoltické elektrárne určené na okamžitú spotrebu vyrobenej elektriny. Priemerný výkon systému sa pohybuje v hodnotách od 2500 Wp do 3000 Wp a pri správnom nastavené a 100% spotrebovanej elektriny má tento systém návratnosť už do 5 rokov. Systém má len veľmi malé nároky na údržbu, keďže životnosť panelov je okolo 30 rokov a životnosť meničov sa pohybuje v rozpätí od 10 do 20 rokov. Vyrobená energia musí byť ale spotrebovaná v aktuálnom čase, takže v nočná spotreba krytá nie je. Maximálna výška dotácie predstavuje sumu 2450 eur.

Maximálne využitie slnečnej energie

Pokrytie nočnej spotreby zabezpečujú vďaka batérii hybridné systémy. Ich priemerný výkon je od 2500 Wp do 3000 Wp, pričom batéria má kapacitu od 5 do 7 kWh. Ak sa systém navrhne správne, dokáže zužitkovať všetku vyrobenú elektrinu. Hybridné systémy sú drahšie ako ON-GRID, no odmenou je väčšia samostatnosť. Elektriku máte aj pri výpadku prúdu. Životnosť panelov aj meničov je pri kvalitných komponentoch rovnaká, ako pri ON – GRID systémoch. Olovené batérie sa štandardne menia po maximálne 5 rokoch, no v súčasnosti už existujú aj lítiové varianty so životnosťou až do 20 rokov. Cena celého systému sa pri olovených batériách zvykne pohybovať v hladine od 7000 a pri lítiových článkoch od 9000 eur. V dotačnom programe je systém preferovaný, pričom maximáln výška dotácie je 3350 eur. Návratnosť celej investície sa odhaduje do 10 rokov.

Ohrev úžitkovej vody

Slnečná energia sa zvykne využívať aj len na ohrev TÚV. Systém na ohrev TÚV s výkonom 1500 – 2000 Wp predstavuje najlacnejšiu alternatívu, no má reálny význam len pri použití kvalitných technológií s MPPT reguláciou nabíjania. Návratnosť sa pohybuje od 4 do 10 rokov v závislosti od pôvodnej technológii Ohrevu TUV. Cena systému sa pohybuje od 2600 do 3500 eur a maximálna výška dotácie je 2450 eur – maximálne 50% nákladov.

Ročná úspora až 360 eur

Pri priemerných cenách a priemerných systémoch dokáže elektráreň s výkonom 3kWp vyrobiť 3000kWh a usporiť tak ročne až 360 eur. Obstarávacie náklady na takúto fotovoltickú elektráreň sa pohybujú v rozpätí od 5500 do 6000 eur z čoho môže byť dotácia maximálne 2450 eur. Návratnosť pri 100% využití energie je teda okolo 9 rokov. Elektráreň s výkonom systému 2,5kWp s 5kWh batériami stojí od 7000 do 8000eur, pričom ročne dokáže usporiť okolo 300 eur. Po odrátaní dotácie vo výške 3350 eur sú ale reálne obstarávacie náklady 3650 až 4650 eur. To predlžuje, respektíve skracuje návratnosť na 12 až 15 rokov, pričom ale treba počítať aj s výmenou batérií. Uvedené čísla rátajú s cenou 0,12 eur/kWh. Reálne sa ale ceny zvyknú pohybovať vyššie, pričom aj samotná výroba môže byť až o 20% vyššia. Treba si navyše uvedomiť, že ceny energií budú rásť a rovnako bude rásť aj záujem o fotovoltiku. Pri optimálnych podmienkach je teda už dnes možné dosiahnuť návratnosť pri ONGRID systéme len do 5 rokov a pri Hybridnom riešení už do 10 rokov.

Autor: Juraj Vedej, odborná spolupráca Peter Uhlík člen výkonného výboru Slovenskej asociácie fotovoltiky a OZE