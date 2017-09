5 najväčších trendov do záhrady, ktoré si vás získajú túto jeseň

Dnes už nie je novinkou, že trendy v záhrade sa menia rovnakou rýchlosťou ako tie v interiéri. Mnohí sa v posledných rokoch naučili nie len postarať sa o trávnik, úžitkovú záhradku či okrasné rastliny, ale aj to, ako sa tu dá príjemne stráviť čas s rodinou alebo len tak, s knihou v ruke. Práve pre tento blažený pocit musí záhrada vyzerať jednoducho krásne v každom období a pre to nastávajúce, jesenné, už odborníci stihli stanoviť aj najväčšie trendy. A tu sú.

Trošku technológie

Zabudnite na klasické ohnisko uložené medzi kameňmi. Trendy záležitosťou tejto jesene je malá štipka technológie, ktorá moderné ohniská v krásnych, dizajnérskych rámoch, dokáže zapnúť či vypnúť vo vopred určenú hodinu alebo môže byť váš ohník dokonca ovládaný smartphonom.

Staré po novom

Určite sa tešíte na veselé hlavičky kvetov chryzantém, krušpán alebo sfarbený javor, ktorý je typický pre toto obdobie. To všetko je v poriadku až na malý detail. Dizajnéri tento rok kladú dôraz na akúsi nadčasovosť záhradnej architektúry a rastliny ukladajú do jednoduchých, čistých línií a pri kríkoch sa držia základných tvarov. V jednoduchosti je krása.

Vrstvené

O tom, aké je osvetlenie záhrady dôležité zrejme nemusíme ani hovoriť. Najmä počas obdobia, kedy sa dni skracujú a tmavé noci predlžujú, je čas siahnuť po trendy vrstvení svietidiel do jednotlivých úrovní záhrad. Závesné lampy napríklad môžu striedať nižšie stojace solárne lampičky v skalkách a chodník môže byť osvetlený v línii s povrchom trávnika. Okrem toho, že to výborne vyzerá, určite sa dostatku svetla potešia aj domáci.

Falošné

Prírodné materiály ako kameň či drevo sú v záhradách číslom jedna už nejaký ten čas. Jeseň a jej poveternostné podmienky si však vyžadujú niečo odolnejšie a preto sa nebojte siahnuť po imitáciách týchto materiálov, ktoré sú jednoduchšie udržiavateľné, pretože aj to je trendy.

Všetko dnu

Domáci záhradkári sa určite potešia aj poslednému trendu. Čím ďalej, tým viac sa totižto rozmáha termín "interiorscapes", čo by mohlo v preklade znamenať niečo ako vytváranie záhrad v interiéri. To najmä kvôli veľkému boomu, ktorý spôsobilo vertikálne pestovanie veľkých zelených stien a aj to, že zeleň sa v súčasnosti stáva znovu vyhľadávaným doplnkom. Nebojte sa teda preniesť rastlinky, ktoré by tvrdé mrazy vonku nevydržali, dovnútra a vytvoriť si tak vlastný, útulný kútik, ktorý budete milovať.

Autor: Mária Ambrozová