FOTO: Navštívte s nami záhradu, v ktorej si zamilujete každý kút

Táto záhrada bude zrejme tým najmilším miestom, aké ste v poslednom čase videli. Poľská blogerka Marta Potoczek z projektu Lazy Sunday Cooking si totižto vytvorila záhradu snov plnú kvitnúcich kvetov, šťavnatého ovocia a zeleniny, krásnej oddychovej zóny a s malým, pôvabným domčekom na hranie.

Marta sa priznala, že ako teenagerka presne po takom dievčenskom domčeku v záhrade či na strome veľmi túžila. Chcela sa doň utiahnuť a rozmýšľať o všetkom, čo mladé dievča trápi, avšak nikdy ho nemala. Preto sa svojej dospievajúcej dcére rozhodla jedno takéto milé útočisko zaobstarať. Blúdila po internete, nič vhodné však nenašla. Buď to boli domčeky neprimerané veľkosťou alebo zameraním alebo zbytočne drahé rárohy. A tak sa Marta pochlapila a vysnívaný domček postavila sama. Pridala pár záclon, kvetov a navôkol rozložila aj kvetináče s paradajkami a hráškom, na ktorom si popri čítaní môže pochutnávať. Snové všakže?

Ďalej sa na záhrade nachádza tzv. chill out zóna (oddychová), ktorú tvorí veľký biely prístrešok so vstavanou grilovacou stanicou, lavicou obsypanou pohodlnými vankúšikmi a malými svetielkami. Ideálne na posedenia s rodinou. Opodiaľ nechýba uprostred rozkvitnutých kvetov, na kamennej cestičke dvojica lehátok pri otvorenom ohnisku, skleník plný chutnej zeleniny a byliniek, do výšky postavené záhony pre jednoduchšiu starostlivosť a to všetko ohraničuje plot s vysokých stromov a kríkov. Čo viac si priať.

Autor: Mária Ambrozová