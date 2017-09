Keramika v záhrade: Vyzdobte si ju podľa vzoru južanov

>>> Pár nápadov na vás čaká aj v našej FOTOGALÉRII <<<

Skvelý podnet

Nenásilné dekorovanie zvládneme bez problémov s prírodným materiálom. Keramika v záhrade vo forme výzdobného elementu sa síce viac nosí v južanských krajinách, ale nič nám nebráni v tom, aby sme sa nimi naplno inšpirovali. Čo je dobré, to je predsa použiteľné. Farebná keramická dlažba poteší oko aj vo vertikálnej polohe ako obklad. Na schodoch, murive, záhradnom bare alebo aj inde.

Biely podklad

Orámovanie záhradného krbu pestrofarebnými keramickými obkladmi dodá pozemku šmrnc. Južania majú na to špeciálny recept. Snehobiely podklad zvýrazní jedinečnú krásu vzorovaných obkladov. Hoci patchwork z keramických obkladov nie je vo svete žiadnou novinkou, u nás si zatiaľ len hľadá miesto. Ak sme kreatívne typy, nemusíme sa držať osvedčenej predlohy, môžeme vymyslieť aj niečo vlastné.

VIDEO: Túto jesennú minizáhradku si budete chcieť vytvoriť aj u vás doma!

Rozdielne povrchy podláh na vašej terase vyžadujú rozdielne čistenie

Výrazná podlaha

Podlaha na terase zíva dovtedy nudou, dokiaľ niečo nespravíme pre jej obnovu. Záhradný nábytok vyššej cenovej kategórie nám síce vydrží dlhšie, no prvenstvo v tomto smere si vyslúži podlaha. Vo farbách perzského koberca porazí aj kvetinový záhon. V takomto prípade si nemusíme robiť ťažkú hlavu z kúpy nábytku na terasu. Jednoduchý tvar aspoň nezatieni jej krásu a postará sa o naše pohodlie.

Vstavaná lavička

Mobilná záhradná lavička má svoju výhodu. Vieme ju umiestniť na miesto, kde aktuálne potrebujeme. Keby sme mali chuť priestor záhrady funkčne okrášliť, môžeme lavičku zasadiť do záhrady ako strom a to doslovne. Zabudovaná lavička do terénu má svoje výhody. Nerozpadne sa pod nepriazňou počasia a svojím farebným povrchom na spôsob gaudiovskej estetiky bude tešiť naše oči aj v zime.

Terasa plná svetla: Pomôžeme vám s výberom toho správneho osvetlenia

Nádherná v každom detaile: Navštívte s nami slovenskú záhradu, ktorá vám vyrazí dych!

Autor: Katarína/lepsiebyvanie.sk