Nádherná v každom detaile: Navštívte s nami slovenskú záhradu, ktorá vám vyrazí dych!

>>> Záhradu v celej jej kráse si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII <<<

Ako to tu vyzeralo kedysi? Betónové palisády v priamej línii rozdeľovali svah na dve úrovne. Spodná terasa ponúkala bazén, horná záhradný domček, včelie úle a kvôli včelám vysadenú lipu. Svahovitá časť nad oporným múrikom bola zarastená vždyzelenými pôdopokryvnými borievkami a skalníkmi. Všeobecne tu prevažovali ihličnaté druhy, ktoré sa počas roka menia minimálne a časom na domácich začali pôsobiť monotónne až nudne. A to bol i hlavný popud na zmenu.

Voľnosť pri tvorbe

Záhradných architektov Katarínu Masárovú a jej manžela Richarda Masára spoznali domáci cez dcéru, ktorej kedysi robili záhradu. Požiadavky majiteľov boli pomerne jasné. Mali sa odstrániť betónové palisády a nahradiť niečím vhodnejším, porast monotónnych kríkov vymeniť za pestré a premenlivé kvitnúce druhy a ak sa bude dať, zväčšiť oddychovú terasu pri bazéne, aby sa na ňu zmestili i detské prvky pre vnúčatá.

Domáci však nemali o novej podobe záhrady detailnejšie predstavy, a tak mali dizajnéri pomerne voľnú ruku a pripravili dva návrhy. Prvý ctil priame a pravouhlé línie a prevažovali v ňom červené, žlté a oranžové farby kvetov. V druhom sa takmer všetko vlnilo a kvety mali kvitnúť v odtieňoch ružovej, modrej, bielej. Domáci uprednostnili návrh s krivkami. Vo vlastnej réžii dali zrenovovať bazén, ostatok nechali na záhradných architektov.

VIDEO: Afričania prišli so záhradou v tvare kľúčovej dierky. Tá sa vďaka kompostu postará o seba sama!

Záhradná kuchyňa: Pod holým nebom všetko chutí akosi lepšie

Oporný múrik v oblúku

Ako prvé odstránili porast nevyhovujúcich kríkov a presádzali i jeden dvojmetrový cypruštek. Nasledovala likvidácia betónových palisád. Nový oporný múrik je v oblúku, a tak sa zasahovalo i do svahu. Tým sa podarilo vyhovieť požiadavke zväčšenia terasy pri bazéne. Realizácia múrika bola technicky náročná, keďže je kombináciou opracovaných kamenných elementov poskladaných presne podľa nákresu a dubových podvalov uložených zvislo v betóne.

Tie sa na mieste zrezávali tak, aby presne k sebe zapadli. Za múrikom nechýba štrková drenáž, ktorá pri dažďoch eliminuje tlak mokrej zeminy. Dve úrovne terénu dizajnéri prepojili na jednej strane pomocou dubového schodiska, na druhej chodníka zapusteného do svahu, aby bol zabezpečený bezbariérový prístup.

V teplej tehlovej

Výrazným prvkom v záhrade je tehlový plot s dubovými policami na umiestnenie dekorácií. Ide o betónový plot s obkladom z tehlových pásikov vyrobených rezaním z približne 200-ročnej tehly. Rovnaké tehlové odtiene majú i chodníčky a okraje záhonov z nových betónových elementov, aby korešpondovali so spomínaným tehlovým obkladom. Aj bazénovú terasu z exotického dreva návrh rozdelil takýmto chodníčkom.

Predĺžte si sezónu vďaka krytej terase: Myslieť na na detaily by ste mali už teraz

Kvetinová

Nová zmes trvaliek vysadená do svahu vnáša do priestoru premenlivosť, dynamiku a dalo by sa povedať i chuť a vôňu leta. Kvitnúce druhy lahodia i včelám, ktoré chovajú domáci. Všimnite si, že i keď je záhon ladený tón v tóne a chýba tu sýty farebný kontrast, výsadba vôbec nepôsobí fádne. Je to vďaka umnému výberu druhov s rôznymi veľkosťami listov, kvetov a štruktúr.

Uplatnili sa tu napríklad šalvie, agastachy, veroniky, levandule, horčiaky, železníky, marulky. Pomedzi ne je vysadených niekoľko kusov guľovitého krušpánu, ktorý ostáva zelený i počas zimy. Sýtejšie farby vo výsadbe, červenú, oranžovú a žltú, by ste našli na menšej ploche na hornej terase pod lipou.

7+ šikovných tipov pre krásnu záhradu: Počuli ste už o sprche z pŕhľavy a prečo vlastne použiť škrupiny z vajíčok?

Ing. Katarína Masárová

Ing. Richard Masár

záhradný ateliér Landart

www.zahrady-landart.sk



"Kombináciou prírodných stavebných materiálov, rastlinného sortimentu, oblých línií aj skvelou spoluprácou s majiteľmi domu sa nám podarilo vytvoriť záhradu, ktorá robí radosť nielen im, no rovnako aj nám, tvorcom."

Autor: Monika Králová