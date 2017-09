Terasa plná svetla: Pomôžeme vám s výberom toho správneho osvetlenia

Pod šíre nebo musíte voliť svietidlá z odolných materiálov. Jedine tak vydržia vysoké letné teploty, jarné dažde, jesenný vietor či zimné mrazy. Vhodné sú lampy z vysokoodolného plastu aj zo špeciálne tvrdeného skla a z niektorých druhov kovov ako hliník či antikoro. Každá lampa do vonkajšieho prostredia má od výrobcu označenie, ktoré charakterizuje jej odolnosť. Označenie IP 43 je pre lampy odolné proti atmosférickej vlhkosti, patria sem lampy umiestnené pod strechou terasy, altánku či lodžie. Lampy, ktoré môžu stáť voľne v záhrade, majú označenie IP 55 a nevadí im dážď ani sneh. Ak by ste chceli umiestniť svetlá do vodných plôch, musia mať značku IP 65 a viac. Nezabudnite ani na vypínače. Svetlo sa často nedá ovládať inak ako zvnútra domu. Je to nepraktické, pretože ho potrebujete už pri príchode domov. Osvetlenie cestičiek má byť ovládateľné od vstupnej bránky, z garáže alebo altánku. Riešením je diaľkové ovládanie.

Pri večeri aj na čítanie

Na terasy a altánky si vyberajte také svietidlá, ktoré vám tam pri pobyte nebudú prekážať, pričom zoberte do úvahy, aké činnosti sa tam chystáte robiť. Inak ich nasvietite, keď tam bude jedálenský stôl, a inak, ak záhradná hojdačka. Na večerné stretnutie pri jedle potrebujete vidieť, čo krájate príborom, na hojdačku sa posadíte s nápojom a odpočívate v šere alebo si čítate pod menšou lampičkou. Nad stolom budete teda potrebovať dostatočne silné stropné svietidlo, ktoré pripevníte na strop napevno alebo zavesíte a poslúži aj ako dekoratívny prvok.

Alebo sa spoľahnete len na svetlo postavené na stole či na zemi. Ak vám nepostačí centrálne svetlo nad stolom, môžete k nemu pridať nástenné, ktoré budú osvetľovať posedenie rozptýleným svetlom zo strán. Keď na terase iba leňošíte v kresle alebo na pohovke, nemusíte svietiť ako na štadióne.

Postačia svietidlá s menším výkonom na navodenie príjemnej atmosféry a na čítanie menšia lampička. Dobre sa vám bude čítať aj pod vyššou lampou vedľa pohovky, na nočné rozhovory sa zasa viac hodí lampička na stolík. Príjemnú atmosféru navodíte LED pásikom. Je samolepiaci a môžete ho prilepiť na trámy nad hlavou alebo podlepiť hojdačku či pohovku na terase. LED svietidlami zapustenými v podlahe môžete terasu aj ohraničiť. Originálne pôsobia tiež LED nábytkové doplnky, napríklad svetelné stolíky, kvetináče.

Zvýraznené cestičky

Na príjazdové cesty, chodníky, medzi záhony a k domu vyberajte svetlá, ktoré sa postarajú o bezpečný pohyb po pozemku a zároveň umocnia krásu zelene alebo upozornia na zaujímavý detail architektúry domu. Ideálne je kombinovať nástenné, stojanové či stĺpové svietidlá a zemné, aby sa svit vzájomne dopĺňal.

Je to praktické aj v zime, keď niektoré lampy môžu byť skryté pod snehom. Stĺpové lampy pri záhradných cestičkách sú vysoké 50 až 120 cm alebo sa používajú bodové zapustené v zemi. V oboch prípadoch by mali byť lampy orientované tak, aby prichádzajúceho neoslňovali. Na nasvietenie stromov či iných výrazných objektov v záhrade sú vhodné zemné svietidlá, ideálne s reflektorom, ktoré možno nakláňať a regulovať jeho intenzitu. Pri inštalácii myslite aj na to, ako sa bude zeleň v nasledujúcom období meniť. Dôležité sú nasvietené objekty, nie vzhľad svietidiel, tie by vôbec nemuselo vidieť. Môžete ich zamaskovať nižšími rastlinami.

Bez káblov

Dnes už kvôli inštalácii vonkajšieho osvetlenia nemusíte rozkopať celú záhradu. V kurze sú svietidlá so solárnymi panelmi, ktoré dokážu akumulované slnečné žiarenie premeniť na energiu potrebnú na svietenie. V ponuke sú síce už niekoľko rokov, ale až teraz je ich svit dostatočný, takže niektoré typy dokonca nahrádzajú klasické vonkajšie lampy. Prednosťou solárnych svietidiel je hlavne absencia elektrických káblov.

Ich hlavnou súčasťou sú fotovoltické solárne panely, ktoré priamo prijímajú slnečné žiarenie a premieňajú na elektrickú energiu. Tá je uskladnená v samodobíjacích akumulátoroch. Ako zdroj svetla sú zväčša LED diódy, ktoré majú veľmi nízku spotrebu energie a dlhú životnosť. Takéto modely majú aj senzory pohybu a senzory reagujúce na stmievanie. Solárne lampy sú určené na zapichnutie do zeme, pričom majú rôzne výšky, no nájdete ich aj vo forme stolových či nástenných lámp.

Martin Sajbert

marketingový manažér

B2C Philips Lighting



Aké sú technologické aj dizajnové trendy v exteriérových svietidlách?

"Hlavným trendom je „LEDifikácia“ overených a obľúbených dizajnov. Inými slovami, výrobcovia sa väčšinou spoliehajú na overené dizajny a integrujú do nich LED zdroje. Tie majú výbornú životnosť a umožňujú dosiahnuť rovnomernú distribúciu svetla a atraktívne svetelné efekty. Dekoratívne osvetlenie fasády domu je dnes čoraz častejšie a mnoho ľudí kladie väčší dôraz na exteriérové osvetlenie, pretože vonkajšie sedenie sa stáva druhou obývačkou. Významným trendom je aj jednoduchšia inštalácia a eliminácia rizika poškodenia fasády nesprávnou inštaláciou. Svietidlá majú vyššiu životnosť, sú bezúdržbové a s minimálnymi nákladmi na energiu. Pri svetelnom toku 1 000 lm, čo je ekvivalent 75 W žiarovky, je spotreba iba 9 W."

Autor: Adela Motyková