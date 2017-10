Terasa podľa feng šuej: Kam s vodným prvkom a prečo myslieť napríklad aj na vtáčiky?

Terasa podľa feng šuej: Ako je to zo svetovými stranami a kde sa vyhnúť číslu štyri?

Pre seba a iné živé tvory

Ak chcete mať terasu podľa feng šuej, myslite aj na iné živé tvory žijúce naokolo. Vyrobte s deťmi kŕmidlo pre vtáčiky, ktoré prinesú život na terasu aj v zime. V lete im nachystajte napájadlo, ktoré bude peknou dekoráciou a z pohľadu feng šuej doplní element vody. Zaujímavý je tiež domček pre hmyz. A deti možno budú namiesto hier na mobiloch sledovať čulý ruch v ňom. Umeleckým dielom – drevenou plastikou či inou ručne vyrobenou dekoráciou – podporíte svoju kreativitu a pracovné úspechy.

Na juhozápadnú terasu sa hodí symbol lásky, ktorý prospeje partnerskému vzťahu, alebo dekorácia v páre, na juhu stavte na symbol leta – slnko či slnečnice. Týmto doplnkom zároveň podporíte svoje renomé v spoločnosti. Na západnú terasu sa hodí umelecké dielo symbolizujúce deti. Ak máte deti a dostatočne priestrannú terasu, v jej západnej časti im vytvorte kútik s detskou kuchynkou, pieskoviskom či s hojdačkou. Podľa učenia feng šuej na terasu patrí zvonkohra alebo iný kinetický predmet, ale aj rôzne dekorácie zapichnuté do záhonov či kvetináčov. Výborným doplnkom sú lampáše a rôzne náladové osvetlenie.

Nie je striktne daný

Materiál použitý na vybudovanie terasy môže byť rôzny, no dlažbou či prírodným kameňom určite nič nepokazíte. Kameň vytvorí pocit bezpečia a stability. V prípade južnej, východnej či juhovýchodnej terasy drevenou podlahou, pergolou či dreveným, alebo ratanovým nábytkom podporíte element dreva. Podľa feng šuej vzniká harmónia v priestore, keď sú v ňom zastúpené všetky prvky.

Preto si zaobstarajte aspoň malý vodný prvok – jazierko či fontánku umiestnenú v malom kamennom alebo kovovom kvetináči, ak to priestor terasy dovoľuje. Keď ho doplníte vhodnou výsadbou, vytvoríte oázu pokoja nielen pre seba, ale aj pre vtáčiky. No pozor! Neplatí to pri terase orientovanej na juh, juhozápad a severovýchod. Tam sa vodnému prvku vyhnite a uprednostnite element predstavujúci oheň, teda vonkajší kozub alebo gril. Naopak, kozub nie je vhodný na severnú terasu. Tam grilujte iba príležitostne, napríklad na kontaktnom grile.

Autor: Zuzka Kršjaková- poradkyňa pre feng šuej z fresh interier, Katka Šatanková