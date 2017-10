Zo záhrady rovno rovno pod nôž: Tekvicové kvetináče budete chcieť aj vy (FOTO návod)

Túto jeseň môžete na www.ipeknebyvanie.sk ako každý rok nájsť množstvo inšpirácie pre sezónne dekorácie, ktoré budete milovať. Veľa z nich si môžete ľahko doma vyrobiť aj sami bez vysokých výdavkov na materiál. Aj dnes tu máme pre vás jeden takýto nápad. Čo tak z tekvice vyrobiť pôsobivý kvetináč a naplniť ho živými kvetmi? S prehľadným fotonávodom prišla šikovná Brittni Mehlhoff pre Momtastic.

Budete potrebovať:

menšie či väčšie tekvice,

nôž,

lyžicu,

rastliny, ktoré chcete vysadiť (napríklad sezónne vresy, chryzantémy alebo populárne sukulenty)

Postup je už potom jednoduchý. Opatrne vyrežte do tekvice z vrchnej strany otvor, pomocou lyžice pozorne vyprázdnite jej obsah a už len posadiť našu milovanú rastlinku. Dajte pozor na to, aby ste rastlinu nemali príliš veľkú alebo malú, mohlo by to vyzerať chaoticky. A už len dekorujte. Kreativite sa medze nekladú a tekvice môžete vyzdobiť napríklad flitrami, pečiatkami, olejovými farbami, pomocou šablóny a farby v spreji alebo vyrazávaním.

Autor: Mária Ambrozová