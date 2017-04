5 krokov k dokonalosti balkónovej výsadby

1. Najskôr skontrolujte korene

Pri vysádzaní zakúpených sadeníc do nádob nezabudnite najskôr skontrolovať ich koreňový bal. Dôkladne prezrite, či korene nie sú poškodené alebo nahnité a postihnuté časti opatrne odstráňte. Zároveň sa presvedčte, či sa medzi koreňmi nevyskytujú dospelí škodcovia alebo ich larvy. Ak áno, treba ich zlikvidovať.

Bakopa do závesnej nádoby

2. Zabezpečte primeranú zálievku

Polievanie je vlastne prvý krok k dobrému vzhľadu rastlín a farieb kvetov počas celého leta. Aby ste rastliny nevystavili zbytočnému stresu, čo sa môže prejaviť na ich kondícii a dlhšom kvitnutí, musíte ich pravidelne zalievať. Nádoby na slnečnom exponovanom mieste vyžadujú častejšiu zálievku ako tie v tieni. Kvety na plnom slnku, najmä v horúcich dňoch, polievajte každý deň, najlepšie skoro ráno alebo neskoro večer. Predídete tým nadmernému vyparovaniu vody. V čase vašej dlhšej neprítomnosti požiadajte radšej o pomoc suseda alebo si zabezpečte automatický zavlažovací systém. Budete mať menej práce počas celého roka a nemusíte sa naťahovať s ťažkou nádobou na polievanie.

3. Bez hnojenia to nepôjde

Balkónové rastliny na začiatku sezóny vysádzajte do nového čerstvého substrátu. Obsahuje totiž zásobu živín asi na tri až štyri týždne. Po tomto období ich však musíte dopĺňať, čím udržíte zdravý rast a bohaté kvitnutie rastliniek počas celého leta. Granulované hnojivo s pomalým uvoľňovaním živín môžete do pôdy pridať už pri výsadbe rastlín. Kvapalné hnojivo aplikujte spolu so zálievkou. Vybrať si môžete zo širokého sortimentu hnojív na balkónové rastliny. Nezabudnite však dodržiavať predpísanú koncentráciu a dávkovanie odporúčané v príbalovom letáku.

4. Pozor na škodcov

Rastliny počas sezóny pravidelne prezerajte, či sú zdravé. Medzi nebezpečných a najčastejších škodcov rastlín na balkónoch patria vošky. Priťahujú ich šťavnaté stonky a ich vôňa. Vošiek sa treba zbaviť skôr, ako stihnú zničiť rastliny. Ak ich objavíte v čase, keď ich nie je veľmi veľa, pozberajte ich do rúk a rozpučte medzi nechtami. Použiť môžete aj papierový obrúsok. Ak sa však už premnožili, musíte použiť postrek. Vhodnejšie sú organické prípravky – treba zájsť do špecializovaných predajní a vybrať si prostriedky, ktoré nezaťažujú životné prostredie a nie sú nebezpečné pre užitočný hmyz, ako sú lienky, ktoré sa nimi živia.

5. Odkvitnuté kvety odstraňujte

Keď sa o balkónové rastliny budete pravidelne starať, nielenže budú lepšie vyzerať, ale podporíte aj rast nových výhonkov a kvetov. Odstraňovaním odkvitnutých kvetov presmerujete ich energiu do tvorby nových kvetov namiesto do tvorby semien. Mnohé nové odrody balkónoviek sú špeciálne vyšľachtené tak, aby mali čo najmenej semien, čiže nepotrebujú odstraňovať kvety, sú takzvané samočistiace. Preto, ak nemáte dostatok času na starostlivosť, sa už pri nákupe rastlín informujte, o akú odrodu ide.