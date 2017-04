Podkovka ľúba: Zákonom chránený poloker

U nás je jej výskyt na hranici severného areálu. Bežne rastie napríklad v Španielsku, Taliansku, Maďarsku, Rumunsku, ale aj v Ázii a severnej Afrike. Jej latinský názov je Hippocrepis emerus, syn. Coronilla emerus a patrí do čeľade bôbovitých.

Je to poloker vysoký 50 až 150 cm, stredne rýchlo rastúci, s previsnutými, zelenými konárikmi. Listy sú dlhé 2 až 5 cm sa majú 2 až 4 jarmá. Obsahujú farbivo podobné indigu. Od apríla do júna podkovku zdobia svetložlté kvety s červenými až hnedými žilkami. Od augusta do októbra sú na kre struky dlhé 5 až 11 cm, v ktorých sú semienka.

Pestovanie

Táto rastlina sa dá pestovať aj v záhrade, niektoré e-shopy ponúkajú jej semienka alebo hotové výpestky. Má rada teplo a svetlo až polotieň Ak máte výhrevnú, vysychavú, zásaditú, kamenistú pôdu, bude mať u vás ideálne podmienky. Je vhodná na suchšie miesta, napríklad do skalky, prípadne medzi iné nižšie dreviny. Dariť sa jej bude aj v nádobe. Podľa potreby môžete urobiť spätný a presvetľovací rez. Rozmnožuje sa drevnatými odrezkami od februára do apríla.

Podporte zakorenenie drevín jednoduchým trikom