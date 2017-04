Trvalky do každého záhona: Vysoké nad 110 cm (4.časť)

Tieto trvalky patria medzi tie najvyššie s výškou nad 110 cm. Zvyčajne sa umiestňujú do zadnej časti záhona.

Rebríček túžobníkový (Achillea filipendulina)

Vzrastná rastlina s trsmi tuhých, riedko olistených stoniek. Pôvod má na Kaukaze. Podobne ako ostatné rebríčky nie je náročný na stanovište ani nevyžaduje špeciálnu starostlivosť. Umiestňuje sa do pozadia väčších skupín, do prírodných parkov a taktiež sa dá rezať aj sušiť. V skupinách ho môžete skombinovať so šalviou hájnou, floxom metlinatým a ľanom trvácim.

Stračonôžka pestovaná (Delphinium x cultorum)

Nádherné husté súkvetia dosahujúce výšku 120 až 160 cm už zďaleka upútajú pohľad. Väčšinou má modrú farbu kvetov, ale sú dostupné i v bielych a ružových odtieňoch. Je to silná rastlina, ktorej sa darí v mierne vlhkej pôde. Dobre rastie na plnom slnku aj v miernom polotieni. Dôležité je jej umiestnenie v závetrí, aby sa pod hmotnosťou kvetov nelámala. Kvitne od júna až do septembra. Tvorbu nových súkvetí podporíte pravidelným odstraňovaním už odkvitnutých kvetov. Vynikne v záhone trvaliek aj ako solitér.

Železník argentínsky (Verbena bonariensis)

Kvitnúci i odkvitnutý so suchými kvetmi pôsobí dekoratívne. Má riedko rozrastené stonky, na ktorých konci rastú husté súkvetia fialovej farby. Neznáša trvalé zamokrenie. Neodporúča sa vlastné rozmnožovanie sejbou. Na záhone ho môžete pestovať spolu s nízko rastúcimi letničkami alebo trvalkami, ktoré nedosiahnu viac ako 30 cm výšky. Zaujímavosť je, že železník možno pestovať aj ako letničku. Jeho výhoda je aj to, že v záhone nezaberá veľa priestoru. Kvitne od júna do októbra.

Náprstník červený (Digitalis purpurea)

Hoci je celý jedovatý, často býva súčasť okrasných trvalkových záhonov. Má bohatú škálu farieb kvetov – od bielej a žltej až po ružovú a purpurovú. Vyšľachtené sú hybridy s husto osadenými kvetmi pod názvom ‘Excelsior hybrid’. Darí sa mu na slnečnom, skôr suchšom stanovišti s dostatkom minerálnych látok v pôde. Kvitne v júni až júli. Ak nevymrzne, vydrží na stanovišti 2 až 3 roky, preto ho radíme aj medzi trvalky.

Rudbekia (Rudbeckia nitida)

Od júla do septembra kvitne jasnožltými úbormi so žltozeleným terčom. Listy má uložené v prízemnej ružici listov. Pochádza zo Severnej Ameriky, kde je rozšírená na juhu Kanady a siaha až do strednej a východnej časti USA. Rastie vo vlhkých krovinách, od čoho sa odvíjajú aj jej nároky na prostredie. Vysadiť ju môžete do zmiešaných záhonov.

