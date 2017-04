Hľadáte tip na jarný detox? Vypestujte si zelený jačmeň

Názov zelený jačmeň je však skresľujúci, v skutočnosti hovoríme o mladom jačmeni – sú to steblá jačmeňa, ktorý ešte nestihol dozrieť. Je to taký zázrak, ako ho opisujú mnohé reklamy na vitamínové doplnky? Je to otázne, najmä nie vo forme, v akej je bežne dostupný. Keď chcete získať skutočnú kvalitu, často si musíte priplatiť. Prášok zo zeleného jačmeňa sa vyrába lisovaním stebiel alebo sušením a následným mletím na jemné čiastočky.

Pri niektorých prípravkoch sa začerstva vylisuje mladá rastlina a šťava, ktorá sa pritom uvoľní, sa následne upraví sušením na prach či využije v tabletkovej forme. Na to, aby si zelený jačmeň zachoval plnohodnotnú dávku vitamínov, minerálov a bol pre naše telo skutočným prínosom, potrebuje šetrné zaobchádzanie. Práve preto je vhodné vypestovať si ho doma. Najmä preto, že na pestovanie nepotrebujete žiadne špeciálne podmienky – stačí vám iba univerzálny substrát, plytšia nádoba a voda, prípadne kus alobalu.

Ako na to

Na pestovanie zeleného jačmeňa nepotrebujete okrem semien nič špeciálne. Jačmeň je obilnina, ktorá klíči naozaj rýchlo, vyrastie vám takmer pred očami. Do plytkej nádoby alebo plechu nalejte vodu a nasypte semená. Odložte na tmavé miesto. Po 24 hodinách vodu zlejte, jačmeň opatrne vyberte a do nádoby nasypte substrát. Stačí iba niekoľkocentimetrová vrstva.

Na utlačený substrát nasypte rovnomerne namočené semená a zasypte tenkou vrstvou substrátu – iba tak, aby ste ich zakryli a postrekovačom jemne zvlhčite. Následne môžete položiť na nádobu alobal, ktorý po 24 hodinách odstráňte – jačmeň medzitým začne klíčiť a pomaly sa predierať substrátom.

Mladé rastlinky zavlažujte rosením – ideálne jemným rozprašovačom, pokojne aj každý deň, ak bývate v suchšom byte. Ak máte doma vlhko, nechajte substrát jemne preschnúť, aby sa vám nezačali medzi rastlinami šíriť plesne.

Polievajte iba odstátou vodou izbovej teploty, nehnojte ani nijak inak nepridávajte živiny, všetko dôležité má už jačmeň v sebe. Po pár dňoch máte približne 15 centimetrové steblá pripomínajúce trávičku, ktoré môžete konzumovať.

Celý článok spolu s benefitmi zeleného jačmeňa nájdete v marcovom čísle Záhradkára, práve v predaji.