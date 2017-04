Liečivá ozdoba záhrady: Yzop lekársky

Yzop lekársky (Hyssopus officinalis)

Vytvára rozkonárený poloker, ktorý dorastá do výšky 60 cm a je úplne odolný proti mrazu. Má krátkostopkaté, úzke až čiarkovité celistvookrajové listy. Kvety sú rúrkovité, fialovomodré až ružové, vyrastajúce v klasovitých súkvetiach, v ktorých po dozretí vznikajú vajcovité trojhranné tvrdky. Ak si yzop lekársky vysadíte, záhony bude zdobiť svojimi kvetmi od júla až do septembra.

Ako ho pestovať

Pochádza z krajín okolo Stredozemného mora, preto sú na jeho pestovanie najvhodnejšie slnečné polohy. Pestuje sa ako viacročná rastlina, približne 4 až 5 rokov. Vysádzame ho do hlinito-piesočnatej ľahkej výhrevnej pôdy s dostatkom vápnika. Piesočnatá pôda nie je vhodná, lebo nedostatočne chráni korene, ktoré počas zimy môžu zamrznúť. Celkom nevhodné na pestovanie sú pôdy kyslé a trvalo zamokrené. V záhone sa pomerne rýchlo rozrastá a vytláča menej vitálne rastliny, preto jeho rast treba udržiavať pravidelným rezom.

Vysievať či sadiť?

Yzop môžeme pestovať z predpestovaných priesad alebo z priamej sejby. Osivo v marci až apríli vysejeme do substrátu v nádobách. Keď rastlinky majú dva až tri pravé listy, presadíme ich do zakoreňovačov alebo do pareniska. Na voľnú plochu do sponu 45 x 45 cm vysádzame len rastliny s dobre vyvinutým koreňovým systémom.

Priamo na záhon vysievame osivo v apríli, do riadkov vzdialených 40 až 50 cm a do hĺbky dva centimetre. Pri dostatočnej pôdnej vlahe a teplote semená vyklíčia o 20 až 25 dní. Pri nedostatku vlahy treba plochu zavlažiť. Po vzídení porast opatrne okopávame a jednotíme na vzdialenosť 30 až 50 cm, počas vegetácie ho udržujeme čistý a nezaburinený. Zavlažujeme podľa potreby.

Čo zberáme

V čase, keď rastlina začína kvitnúť, zberáme vňať podľa veku a stavu porastu len raz až dvakrát do roka a za sucha, nikdy nie za rosy. Pozberanú vňať sušíme pri teplote do 35 °C. Porast yzopu by mal mať pred zazimovaním výšku dvanásť až pätnásť centimetrov, aby rastliny počas zimy nevymrzli.

Chutný a liečivý

Yzop lekársky obsahuje silice, triesloviny, flavonoidy a je bohatý na vitamín C. Má trpko korenistú chuť a vonia príjemne aromaticky. V kuchyni sa využíva ako korenie. Vhodný je do omáčok, polievok, jedál zo strukovín, zemiakov a zeleniny. Používa sa pri príprave čerstvých šalátov z uhoriek a rajčiakov. Ďalej sa ním dochucuje tvaroh a pečené mäso. Je vynikajúca súčasť zmesi na marinovanie mäsa. Pridáva sa aj do bylinkového vína, likéru a liečivých čajov.

Vedeli ste, že...

... odrody yzopu sú vhodné do výsadieb skaliek a trvalkových záhonov?

... rastliny sa vysádzajú ako živé ploty alebo sa dajú pestovať v nádobách?

... kvety priťahujú včely a motýle?

... droga znižuje potenie a zvyšuje chuť do jedla?