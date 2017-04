Poďte s nami na veľtrh Záhradkár 2017: Čo na vás čaká?

Odpovedala nám Andrea Machovcová, manažérka veľtrhu

Na veľtrhu Záhradkár nebudeme chýbať ani my z redakcie časopisu Záhradkár. Čo všetko je pripravené pre návštevníkov?

Na výstave Záhradkár sa odprezentujú firmy so širokým výberom letničiek, trvaliek, stromov, kvetín do skaliek, kameňov, výrobkov z dreva. Zákazníci sa môžu tešiť na pestrý výber keramiky a doplnkov do záhrad a množstvo sprievodných podujatí.



Akú návštevnosť očakávate?

Záhradkár patrí medzi najnavštevovanejšie podujatia trenčianskeho areálu. V minulom roku prišlo viac ako 26 000 ľudí a zúčastnilo sa jej 186 vystavovateľov. Návštevnosť každým rokom stúpa a urobíme všetko preto, aby sme v tomto trende pokračovali.

Budú aj tento rok súčasťou veľtrhu aj výstavy venované včelárom či zdravému životnému štýlu?

Áno, súbežne s veľtrhom Záhradkár budú prebiehať výstavy Včelár, Zdravý životný štýl a Poľovníctvo. Na výstavu Včelár sa prihlásili profesionáli – včelári zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Fínska. Poľovníctvo ponúkne široký výber kvalitného poľovníckeho oblečenia a potrieb pre poľovníkov.

Na výstave Zdravý životný štýl v pavilóne 4 nájdu návštevníci široký výber prírodnej kozmetiky a liečiv, výživových doplnkov, zdravých potravín a lokálnych bio-farmárskych produktov. Môžu prísť ochutnať delikátne jedlá prvej raw reštaurácie na Slovensku. Nebudú chýbať vystavovatelia s produktami umožňujúcimi zdravý spánok či chôdzu. V sobotu a v nedeľu dopoludnia budú mať možnosť zacvičiť si jogu.

Prvýkrát budú brány veľtrhu otvorené aj v nedeľu. Prečo táto zmena?

V rámci skvalitňovania služieb sme chceli vyjsť v ústrety čo najširšiemu počtu návštevníkov. Inšpirovali nás aj pripomienky vystavovateľov a hostí počas minulých ročníkov. Veríme, že sa vďaka tejto zmene uvidíme aj s tými, ktorí majú v sobotu povinnosti.

NEZABUDNITE: Vystrihnite si kupón na zvýhodnené vstupné na výstavu Záhradkár z aprílového čísla, ktoré je práve v predaji!