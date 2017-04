Správne uskladnenie zeleniny: Vďaka týmto radám bude chutnejšia a vydrží dlhšie

Zemiaky

Potrebujú suché, tmavé a chladnejšie miesto. Na slnečnom mieste totiž začínajú zemiaky klíčiť. Teplota by nemala klesnúť pod 4 °C, keďže v chlade sa zemiakový škrob mení na cukor a zemiaky nadobúdajú sladkastú chuť. Je ideálne ich skladovať v pivnici.

Cibuľa a cesnak

Potrebujú suché a tmavé miesto. Ideálna teplota je pre ne okolo 10 °C.

Pór

Vyhovuje mu teplota okolo 0 °C.

Mrkva

Ideálne je ju skladovať v pivnici a to v debničke s pieskom.

Uhorky

V prípade uhoriek je potrebné vyvarovať sa plastovým vreckám. Skladovanie je ideálne pri izbovej teplote.

Cuketa

Platí to čo pri uhorkách. V chladničke totiž cuketa stráca svoju chuť.

Hlávkový šalát

Môžeme ho vložiť do priehradky v chladničke, ktorú vystelieme papierovým obrúskom. V žiadnom prípade neskladujeme v plastových vreckách. Nevydrží dlho, preto je ideálne kupovať ho na okamžitú konzumáciu.

Paradajky

Paradajky je vhodné uskladniť pri izbovej teplote. V chladničke sa totiž rýchlejšie kazia a tiež strácajú chuť. Vhodná je miska, ktorú nevystavujeme priamemu slnečnému svetlu.

Špargľa

Ideálne je ju skladovať vo vlhkej utierke, do ktorej zabalíme jej konce a uskladníme v chladničke, kde by nemala byť dlhšie ako dva dni. Taktiež ju môžeme mať v pohári s vodou, do ktorej jej ponoríme stopky.

Kukurica

Nevydrží dlho a je najlepšie ju skonzumovať hneď po zakúpení alebo nazbieraní. Prípadne sa môže kukurica zmraziť.

Brokolica

Skladujeme uzavretú v plastovej nádobe alebo vrecku. Snažíme sa ju čím skôr skonzumovať, keďže dlho nevydrží a žltne.

Paprika

Skladujeme v plastovej dóze alebo vrecku v chladničke. Kontrolujeme vlhkosť a ak sa nám zdá, že sú vrecko alebo nádoba vlhké, tak k paprike vložíme papierový obrúsok.



Hrášok

Má krátku trvanlivosť. Vydrží maximálne 2 až 3 dni.

Kapusta

Vhodným miestom na jej uskladnenie je priehradka v chladničke. Vydrží nám čerstvá aj vyše týždňa.

Tip

Aby zelenina vydržala čo najdlhšie čerstvá je potrebné ju oddeliť od ovocia a zeleniny, ktoré výrazne uvoľňujú plyn etylén. Tento plyn totiž urýchľuje dozrievanie. Zeleninu a ovocie, preto zvlášť oddeľujeme od banánov, jabĺk, hrušiek, paradajok a papriky.