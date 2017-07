Radí tréner: Najlepšie výsledky dosiahnete s pravidlom 3 týždňov

Reálne ciele a pevný harmonogram vás môžu zachrániť pred sklamaním. Dajte si pozor na premotivovanosť, ktorá vám prinesie skôr zranenie ako úspech.

Určite je lepšie vstupovať do tréningu s motiváciou. Nemusíte sa premáhať, bojovať s lenivosťou, všetko ide ako po masle. Chce to však správnu mieru a hlavne reálne ciele.

S rozumom

„Ľudia si svoju premotivovanosť často ani neuvedomujú. Mnohí zabúdajú, čo robili, alebo skôr nerobili, v posledných rokoch. Pamätajú si, ako sa im ľahko športovalo, keď boli deťmi. Do tréningu sa vrhnú s neskutočnou vervou. Po rokoch nečinnosti zrazu trénujú 10 hodín týždenne a potom sa čudujú, že telo im prestane fungovať a v tréningu nenapredujú,“ upozorňuje tréner Michal Varga. Premotivovanosť si ľahko vyžiada svoju daň aj vo forme zranenia.

Pozor na vyčerpanie

Pred očami máte cieľ, no radšej sa pozerajte pod nohy. Keď začnete počas behu snívať o maratóne, ľahko prehliadnete terénnu nerovnosť. Vyvrtnutý členok vás hneď vráti naspäť. To je však najmenej. Premotivovanosť môže vyústiť aj do závažnejších zranení. Ak zle odhadnete záťaž pri posilňovaní a budete sily prepínať, tréning sa skončí natiahnutím či pretrhnutím svalu. Trpia i kĺby.

Psychika zaváži

„Dôležitú úlohu v tréningu zohráva aj únava. Keď vám sily nestačia, zhoršuje sa celková koordinácia. Nesústredíte sa na pohyb,“ varuje skúsený tréner. Dôležitú úlohu zohráva aj psychika. Keď nedosahujete vysnívané ciele, začnete sa trápiť a celé odhodlanie padá ako domček z kariet.



„V tejto fáze je vám už jasné, že ste si toho naložili veľa. Prestanete mať radosť z pohybu. Prichádza mentálne vyčerpanie. Mnohí začnú športovať, aby sa odreagovali. Po maximálnom nasadení sa však optimizmus vytráca. V podstate ide o syndróm vyhorenia,“ približuje tréner ťažkosti s premotivovanosťou.

Zlepšujte sa po krokoch

Ak viete, že máte „ťažšiu“ povahu, radšej sa zverte do rúk odborníka. Dobrý tréner je zároveň aj psychológ. „Najčastejšie ľudia zabúdajú, že dávkovanie pohybu musí byť postupné. Cítite sa dobre, poriadne si naložíte a na druhý deň sa ledva postavíte z postele. Na druhý deň musíte oddychovať. Potom máte výčitky a záťaž ešte zvýšite, nepohnete sa už dva dni. V podstate vzniká akýsi jojo efekt. A postupne sa rozpadáva celý váš tréningový koncept,“ konštatuje Michal Varga. Práve z tohto dôvodu je dobré, keď máte trénera. Budete mať tréningový plán a presné dávky pohybu, ktorým však musíte veriť.

Tréning s úsmevom

Na prvý pohľad sa vám môžu zdať tréningové dávky malé. Vždy sa však v tréningu posuniete ďalej. „Podľa mňa je veľmi dôležité, aby ste končili športovú aktivitu s pocitom, že by ste trénovali ešte viac. Tréning by sa mal končiť s úsmevom. Môžete cítiť ruky, nohy, ale nemali by ste byť absolútne vyčerpaní,“ hovorí odborník zo svojich trénerských skúseností.

Buďte pozornejší aj pri výbere športových sparingpartnerov. Ak vás bežeckí kamaráti budú ťahať do kopcov, keď ste doteraz nič nerobili, nie sú to správni kamaráti.



Ideálne je dať si tréning so sparingpartnerom raz týždenne. Potom už trénujte podľa vlastných možností. Keď si vybudujete základ fyzickej kondície, môžete sa pridať aj k zdatnejším kamarátom.

Hlavné tréningové pravidlo

Pri vylaďovaní fyzickej kondície sa držte hlavného pravidla, tréningové dávky zvyšujte po troch týždňoch.

týždeň ste nadšení, pozitívne naladení a všetko zvládnete hravo. Je to výzva, týždeň presne odhalí, do čoho ste sa pustili, a ako-tak vám to ešte pôjde, týždeň už ide o psychiku, začne sa ukazovať, či ste skutočne presvedčení o zmene. „Po troch týždňoch možno reálne vyhodnotiť, ako na tom ste. Či možno zvýšiť intenzitu záťaže, alebo zostať na rovnakej úrovni. Všetko potrebuje správny čas, v ktorom treba zohľadniť individuálne schopnosti,“ vysvetľuje tréner.

