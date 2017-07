Vek nie je prekážka: Skvelé tipy, ako byť na staré kolená FIT

Hovoríte si, že na šport je už neskoro? Prehodnoťte to, lebo s pohybom môže byť únava aj rednutie kostí čoskoro minulosťou.

Američanka Wanda Dovenspiková začala športovať v sedemdesiatich dvoch rokoch. Dnes jej ťahá na deväťdesiatku, je držiteľkou čierneho opasku štvrtého stupňa v karate a päť- až šesťkrát týždenne ho cvičí s deťmi. „Na šport nebudete nikdy pristarí,“ hovorí vitálna seniorka, ktorej pred rokmi učaroval aj kardiokickbox. Ak to dokáže ona, prečo nie vy?

Nezoslabnete

„Starší ľudia sa zvyčajne odmietajú hýbať pre pochybnosti, či je šport v ich veku vhodný. No celý rad výskumov dokazuje, že pravidelný pohyb u ľudí nad šesťdesiatpäť rokov má veľa zdravotných výhod vrátane prevencie a liečby obezity, vysokého krvného tlaku, osteoporózy či ochorení pohybového aparátu a iných civilizačných chorôb,“ upozorňuje Ján Cvečka, riaditeľ Diagnostického centra profesora Hamara na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. „Šesťdesiatnikom za rok klesne svalová sila aj o štyri percentá a za dekádu sa spomalí chôdza aj o dvadsať percent!“ varuje odborník pred následkami života bez pohybu.

Čítajte aj: Šťastie prichádza s vyšším vekom: Peniaze rolu nehrajú. Čím to je?

Zosilniete

Chodíte na prechádzky? Fajn, no svaly sú to, čo vám chráni kosti, odľahčí kĺby aj zlepší držanie tela. „Prechádzka je vhodný doplnok fyzickej aktivity, no nedokáže nahradiť vytrvalostný, silový ani koordinačný tréning. Cvičenie zamerané na silu je podľa výskumov jedinou účinnou formou pohybu pri prevencii a liečbe osteoporózy aj takzvanej stareckej sarkopénie – vekom podmieneného úbytku svalovej hmoty,“ pokračuje Ján Cvečka. Po päťdesiatke trápi rednutie kostí približne každú tretiu Slovenku a každého siedmeho Slováka. Najhoršie je, ak sa skončí zlomeninou.

Nezraníte sa

U starších ľudí sa úrazom končí každý piaty pád, každý štyridsiaty dokonca prevozom do nemocnice. Aspoň raz ročne padne takmer tretina šesťdesiatpäťročných a polovica osemdesiatnikov. „Aj preto by mali starší ľudia so zníženou pohyblivosťou minimálne trikrát týždenne trénovať rovnováhu a robiť cviky na zníženie rizika pádov,“ odvoláva sa doktor Cvečka na odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

►3 športy, ktoré počas menopauzy pomôžu zostať vo forme a dodajú energiu

Seniori si najčastejšie zlomia krčok bedrového kĺbu, čo v mnohých prípadoch vedie nielen k invalidite, ale aj k úmrtiu, píše Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Bežné sú i zlomeniny predlaktia, stavcov či poranenia lebky a svalov. Návrat k bežnému životu je vo vyššom veku náročný, ak k nemu vôbec dôjde.

Neprepálite to

Choďte na to pomaly, ale nie úplne po svojom. „Voľte vhodné zaťaženie a prípadne sa zverte do rúk trénerov, ktorí majú skúsenosti so seniormi,“ radí Ján Cvečka. Plávajte, choďte na turistiku alebo bicyklujte. Ak by ste chceli behať, začnite chôdzou a postupne zrýchľujte. Spočiatku vám stačí aj dvadsať minút.

„Podľa odporúčaní WHO by seniori mali aspoň dvakrát týždenne trénovať silu a precvičiť si hlavné svalové skupiny,“ odporúča doktor Cvečka cvičiť napríklad na fitlopte. Zlepšíte si rovnováhu a posilníte svaly. Skvelou voľbou sú aj skupinové cvičenia. Športovať budete pravidelne, s vyškolenými trénermi a spoznáte aj nových ľudí.

►Vitamín E je elixír mladosti. Koľko ho treba a z čoho ho vyžmýkate najviac?

Zlepšujú sa

Bratislavskí seniori chodievajú cvičiť aj na fakultu telesnej výchovy a športu. Priemerný vek účastníkov je úctyhodných šesťdesiatsedem rokov, pričom najstarší má osemdesiat. Dvakrát týždenne majú intenzívny tréning – raz v posilňovni s trénerom, druhýkrát v bazéne či s fitloptami.

„Každý senior prejde najprv diagnostikou motorickej výkonnosti. Na základe výsledkov ho zaradíme do skupiny, ktorá najlepšie vyhovuje jeho kondícii i požiadavkám,“ vysvetľuje odborník, prečo im zmerajú silu nôh, rýchlosť chôdze, pomer svalov a tuku aj kognitívne schopnosti. Na konci trimestra si budú môcť výsledky porovnať. A na záver dostanú seniori „vysvedčenie“ s vyhodnotením svojich výkonov aj s ďalšími odporúčaniami.

Čo sa vám oplatí?

Ak máte nad 65 rokov, bicyklovať, chodiť či plávať by ste mali aspoň 150 minút týždenne v strednej intenzite alebo 75 minút vo svižnejšom tempe. Na odhadnutie intenzity tréningu si vyrátajte maximálnu pulzovú frekvenciu (MPF) podľa vzorca „220 mínus vek“. Nízka intenzita bude do 65 percent, stredná 65 až 85 percent a vysoká nad 85 percent vašej MPF. Aspoň dvakrát týždenne posilňujte hlavné svalové skupiny – ruky, trup, chrbát, brucho i nohy. Ak máte zdravotné ťažkosti, napríklad bolesti kolien, cvičte jednoduché, rehabilitačné cviky. Pomôžte si stoličkou alebo podložkou.

►FOTO: 7 celebritných krások, ktorým vek svedčí čoraz viac

Zdravá rada

Vďaka pohybu vo vyššom veku schudnete, odľahčíte si kĺby a vybudujete svaly, zamedzíte rednutie kostí, klesne vám hladina cholesterolu v krvi, zvýšite si kapacitu pľúc, budete sebestačnejší, posilníte si imunitu, budete energickejší a spoznáte nových ľudí.