Toto sa vám pri chudnutí zíde: 6 tipov ako nepribrať stravovaním mimo domu

20.07.2017

Prejedli ste sa obedov z reštaurácií a začali ste si nosiť svoje vlastné jedlo do práce? Ak nie, skúste to! Navarte si deň vopred alebo si ráno privstaňte a pustite sa do toho. Ak nemáte času nazvyš, voľte si zdravšie. Poradíme.

Popri stravovaní nezabudnite na príjem zdravších nápojov.Autor: Profimedia.sk

Aj vy máte pocit, že sa ponuka jedál v reštauráciách z týždňa na týždeň opakuje? Gordon bleu prekladáte černohorom, ďalší deň si vyberiete bezmäsité jedlo v podobe vypraženého syra. Za šalát sa pripláca, preto ho radšej vynecháte. A vášmu telu potom chýbajú cenné vitamíny a minerály. Ale, samozrejme, že existujú aj svetlé výnimky, kedy kuchári pri varení používajú oveľa viac zeleniny, majú v ponuke celozrnné cestoviny a tmavú ryžu, varia bulgur, pšeno alebo pohánku, šaláty a čistú vodu s citrónom a bylinkami ponúkajú grátis... Ak na varenie nemáte čas alebo naň jednoducho nemáte bunky, uprednostňujete zdravšiu stravu a zároveň z nej nechcete pribrať, držte sa týchto rád: ►►►

