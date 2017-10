FOTO: Po 30-ke, nešťastná a obézna. VAU! Dnes z nej srší ohromný sexepíl

Tiež sa trápite a čakáte na silný motivačný impulz? Dosť bolo výhovoriek, nečakajte, kým vás okrem nadváhy budú trápiť aj zlé výsledky u lekára.

Do svojho starého tela a pasívneho životného štýlu sa už nikdy nechce vrátiť!Autor: Instagram/@brennaalex

V žiadnom oblečení sa Brenna necítila príjemne a faldy, ktoré ju obopínali už maskovať nedokázala. Keď jej ručička na váhe prekročila 112 kilogramov, povedala si, že to už ďalej zájsť nemôže a nechce sa viac ubíjať nespokojnosťou so svojim vzhľadom.

Lekár to zaklincoval

Preventívna prehliadka u lekára ukázala, že pre vysoké percento tuku v tele ju ohrozuje vysoký krvný tlak a cholesterol. „Ste obézna!" Táto veta lekára ju už úplne presvedčila o tom, že so svojim sebazničujúcim životným štýlom musí nadobro skoncovať. „Pre to, ako som sa cítila a vyzerala sa zo mňa stal utiahnutý introvert," priznáva Brenna Alexander z Minneapolisu.

Pevná vôľa zafungovala

Denne si začala variť a vonku sa stravovala len naozaj príležitostne. Dala si niekoľkotýždňovú výzvu, v rámci ktorej si nešla sadnúť ani na kávu či obed, aby nezišla zo zabehnutých koľají a nelákali ju prehrešky. „Keď som začala mať kontrolu nad svojou hmotnosťou, jedlom a cvičením, ktoré sa stalo mojou dennou rutinou,a na ktorú som sa tešila, začala som pociťovať neuveriteľný prílev pozitívnej energie," hovorí o tom, ako sa jej zmena osobnosti zapáčila.

Hneď, ako na sociálnej sieti zverejnila fotky svojej premeny, vzbudila veľkú pozornosť a obdiv.



„Tá najťažšia časť je vytrvať. Je ľahké začať na sebe pracovať, vydržať týždeň aj dva, no nechať svoje staré "ja" naozaj minulosťou, je na tom skutočne to najnáročnejšie a najlepšie!" Príde moment, ktorý vám bude ťahať späť a prepadnú vás pochybnosti. Musíte to len prekonať a ísť bez zastavenia za svojim.



Aká je vaša osobná výzva?

A čo jej v tom pomohlo? „Dávala som si malé ciele, ktoré som dokázala plniť. Postupne. Najskôr som si povedala, tento týždeň budem cvičiť trikrát. A dodržala som to. Potom som pridávala a pridávala," hovorí trénerka a radí, aby ste sa neustále snažili zlepšovať v tom, čo robíte. Neskákať stále od jedného k druhému, ale posúvať svoje hranice ďalej a ďalej. Jednoducho vytrvať! Práve to z vás spraví silných a čokoľvek, čo chcete dosiahnuť môžete zakladať len na silnej psychike a odhodlaní.

Dnes Brenna pomáha ženám schudnúť a cítiť sa dobre nielen osobne, ale aj na svojej webovej stránke, kde pravidelne zverejňuje svoj tréningový program a inšpirácie v stravovaní.

