Pekný zadok na počkanie nezískate. Poradíme, ako na to pomalšie a účinnejšie

Prestaňte si nahovárať, že zadok sa vám spľasne na požadovanú veľkosť už po prečítaní článku, ako na to. Žiadne triky nefungujú, treba cvičiť a lepšie jesť.

Tušili ste, že svaly na zadku máme my ľudia najrozvinutejšie zo všetkých stavovcov? Majú totiž veľký význam pri vzpriamenej chôdzi. Žiaľ, ak viac posedávate ako chodíte či cvičíte, majú tieto svaly sklony k ochabnutiu a obaleniu sa tukom. A to všetky tri – veľký, stredný aj malý sedací sval.

FOTO: Čo si musíte pridať na tanier, aby ste chudli už od skorého rána?

Riziková partia

Žiaľ, oblasť zadku a stehien patrí hlavne u žien k rizikovým oblastiam, kde sa okrem ochabnutia svalstva rád ukladá aj tuk. Ak sa ho chcete zbaviť, najväčšiu chybu urobíte, ak budete zanovito precvičovať len svaly zadku a nôh v nádeji, že tak najrýchlejšie schudnete. Telo nikdy nespaľuje tuk izolovane, len na istom mieste, ale vždy z celého tela. Môže sa vám zdať, že všade ako-tak chudnete, ale zadok ostáva. Ale to je len zdanie. Ide to len pomalšie, lebo práve v tejto patrii je tuku najviac. Myslite teda na to, že cvičiť treba komplexné cviky, ktoré pôsobia na väčšinu tela.

Chudnite a spevňujte so švihadlom. 7 tipov, ako si vyskákať sexi postavu

Ideálne cviky

Medzi najlepšie cviky, ktorými „načnete“ tuk na zadku a na stehnách, ale aj inde na tele, sú drepy, výpady, beh do schodov. Ak ale vašim cieľom nie je naberanie svalov, ale zhadzovanie tukových vankúšikov, mali by ste sa zamerať hlavne na to, aby ste okrem týchto „klasík“ robili aj cviky s menšou záťažou, ale väčším počtom opakovaní. Začnite nejakým aeróbnym cvičením, napríklad na stacionárnom bicykli, bežiacom páse či veslovacom trenažeri. Potom sa vrhnite na precvičovanie rôznych partií tela, ale tak, aby ste robili maximálne tri série po 20 z jedného cviku, no nie až do vyčerpania svalov. Udržujte nižšiu intenzitu cvičenia, aby ste vydržali veľa opakovaní.

Videotréning: Najlepší DREP! Sexi zadok, FIT nohy a ploché brucho

Začínate páliť tuky

Dlhodobá činnosť s nižšou intenzitou začne po chvíli spaľovať tuky, a to nám práve ide. Telo si najprv berie energiu z cukrov, ak ale námaha ďalej pokračuje, teda neprestávate s ľahším cvičením, prechádza telo od spaľovania cukrov k spaľovaniu tukov. Aby ste to dosiahli, aeróbna aktivita by mala trvať hodinu až hodinu a pol. Odborníci odporúčajú, že váš pulz by mal byť asi na úrovni 60% vášho maxima.

Vypočítajte si správny pulz:

230 ženy (220 muži) - váš vek / 10 x 6

Prakticky je to asi toľko, aby ste popri námahe dokázali rozprávať bez toho, že by ste strácali dych. Po intenzívnom precvičovaní celého tela sa vráťte ku klasickým aeróbnym činnostiam, teda k bicyklovaniu, jazde na inlajnoch, behu, ku stacionárnemu bicyklu, skákaniu cez švihadlo... Dohromady by ste mali vydržať cvičiť spomínaných 60 až 90 minút.

Je to „makačka“, ale ak ste skúšali finty tipu „menší zadok za 5 dní“, tak dobre viete, že takéto veci jednoducho nefungujú. Bez cvičenia a tiež správneho jedálnička, sa vám zadok ani stehná „nevyfučia“.

Radí tréner: Najlepšie výsledky dosiahnete s pravidlom 3 týždňov