Poctivé dve kilá za 3 dni: Stačí v jedálničku vymeniť jedinú potravinu

Využite sezónu hríbov, na to aby ste po letnom neúspechu naozaj zhodili. Pôjde to ešte lepšie, ak si ich samy nazbierate.

Tentokrát sa to podarí. Nemusíte si totiž odriekať, práve naopak. Najete sa do sýtosti a schuti. Jedinou podmienkou je zaradiť do jedálnička hríby. Mushroom, teda M-diétu držia aj celebrity. Tu sú dôvody!

Hliva ustricová alebo šii-take: Huby pomôžu na srdce aj proti rakovine

Nízkokalorická bomba

Ak ich správne pripravíte, huby sú maximálne diétne. Pozostávajú až z 90 percent vody, veľa vlákniny, vitamínov skupiny B, draslíka, selénu, zinku a ďalších prospešných látok. Sto gramov čerstvých má len 30 kalórií, čo je 6-krát menej ako to isté množstvo hovädzieho mäsa a 12-krát menej ako bravčovina. No zasýtia úplne rovnako. A telo poteší nízky glykemický index, preto sú vhodné aj pre cukrovkárov. Ak ich vysušíte, ich hmotnosť znížite až desaťkrát. A samozrejme, sú neuveriteľne chutné!

FOTO: Zdravé huby. Omladia vám pokožku a posilnia nervy

Za 3- 14 dní

Ak máte rýchle spaľovanie, prvé kilá stratíte už po troch dňoch, tie tvrdohlavejšie odídu po ďalších desiatich. M-diétou nielen spálite tuky, ale pomôže budovať aj svalovú hmotu. Dôležité však je, ako ich pripravíte. Povolené sú čerstvé napríklad do šalátu, dusené, zapekané, pečené alebo v polievke. Ale určite nie v pizzi a v praženici. Ak ich vypražíte, tuk sa do nich vpije a okamžite sa zmenia na kalorickú bombu.

Aj s tými pripravenými zdravo to však nepreháňajte. Počas dvoch týždňov hubami nahraďte dve jedlá denne - na obed a večeru. Na posedenie môžete v pokoji zjesť 100-200 gramov, väčšie množstvo by vám mohlo privodiť tráviace problémy.

Podvádzate samých seba? 7 trikov a schudnúť bude hračka

Huby v 100 gramoch

čerstvé šampiňóny 25,26 kcal

čerstvá hliva ustricová 36,73 kcal

dusené šampiňóny 109,12 kcal

sušené dubáky 318,6 kcal

Aj na imunitu

Okrem chudnutia v jesennom počasí hríbiky pomôžu v práci aj imunite a navyše strážia aj cholesterol. Ešte váhate?

