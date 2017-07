Rada dietologičky: Nevylučujte zo stravy cukry, inak neschudnete!

Austrálska dietologička Susie Burrell verí, že sacharidy zohrávajú pri chudnutí dôležitú rolu a nie je nutné ich zo stravy úplne vylúčiť. Ako to?

Podľa austrálskej odborníčky na výživu Susie Burrell v prospech sacharidov hovorí fakt, že mnohým ľuďom sa nedarí schudnúť napriek tomu, že sacharidy ako zemiaky, chlieb, cestoviny či ryžu kompletne vylúčili zo stravy. „Najmä ak cvičíte a napriek tomu nechudnete, je to signál, že máte v strave málo cukrov,“ tvrdí dietologička.

Tuky spálite vďaka glukóze

Susie odporúča prijať 20 až 30 gramov sacharidov v priebehu asi hodiny pred tým, ako mienite cvičiť. „Vo všeobecnosti by ste nemali zjesť menej ako 80 až 100 gramov sacharidov za deň. Ak pravidelne cvičíte, môže byť príliš nízky prísun cukrov dôvodom, prečo sa nedokážete dostať s váhou nižšie,“ vraví odborníčka. Ako vysvetľuje, práve diéta obsahujúca uhľohydráty pomáha vášmu telu spáliť tuk, pretože na to pri cvičení potrebuje práve glukózu. Ďalším dôvodom je, že pri nedostatku sacharidov sa vám spomalí metabolizmus, takže sa vám automaticky bude ťažšie chudnúť.

Bez sacharidov vás prepadne žravosť

Tí, ktorí potrebujú zhodiť viac tuku, by si mali na sacharidy naozaj dávať väčší pozor a jesť ich menej, no nie ich úplne vylúčiť. Niektoré sacharidy sú podľa Susie lepšie, a práve tie by ste si mali v strave zabezpečiť. Samozrejme, nejde o žiadne sladkosti, ale rastlinné potraviny ako ryža, obilniny, ovocie, škrobová zelenina, ktoré dodávajú glukózu do krvného obehu. Tá je potom využívaná svalmi či mozgom ako primárny zdroj energie na ich prevádzku. Signálom, že potrebujete viac sacharidov, je neutíchajúca chuť na sladké či záchvaty žravosti. Telo si jednoducho žiada glukózu.

Pach z úst veští ketózu

Tieto chúťky vás môžu časom prejsť, no môže to dôjsť až do stavu, že nebudete mať chuť jesť vôbec. Metabolizmus sa vám z nedostatku cukrov úplne spomalí. Ďalšou možnosťou je, že vám začne páchnuť z úst z dôvodu ketózy, teda stavu, keď telo v dôsledku nedostatku sacharidov začne páliť na energiu tuky. „Niektorí ľudia majú v stave ketózy hrozný dych,“ prevracia oči Susie Burrell. „Nechcem tým celým povedať, že máte jesť jednu pizzu za druhou. Ale rozumne prijímať počas dňa sacharidy tak, aby vám mohli dodať energiu, keď potrebujete byť najaktívnejší.“

