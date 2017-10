Stresujúce dospievanie. 6 krokov, ktorými to tínedžerovi uľahčíte

Dospievanie je oproti detstvu oveľa stresujúcejšie a nie všetci mladí ľudia sa s tým dokážu rýchlo vyrovnať. Ako rodičia im v tom však môžete s prekonávaním stresujúcich udalostí pomôcť.

My dospelí vieme, že stres nás azda mimo ranné detstvo sprevádza prakticky celý život. Mohli by sme preto našim tínedžerom pomôcť nájsť stratégie, ako sa so stresom vyrovnať tak, aby na nich nezanechal stopy.

1 Zistite príčinu

Dôvodom stresu môže byť pre mládež napríklad škola a skúšanie, písomky, ale aj kamaráti, zamilovanosť, športové výsledky, šikana... Je toho mnoho.

Skúste vášmu tínedžerovi pomôcť vyšpecifikovať, čo ho vlastne trápi. Či je to len jedna vec, alebo je to viac oblastí. Už len identifikácia problému môže byť dobrý prvý krok k jeho riešeniu.