Kontroly slovenských pieskovísk: Hrozné, v čom sa deti hrajú!

Námatková kontrola na detských ihriskách odhalila nehygienické podmienky. Deťom hrozia infekčné nákazy.

Dve z 13 náhodne kontrolovaných pieskovísk v okrese Banská Bystrica k 30. júnu nevyhovovali požiadavkám pre hry detí. Našli sa tam baktérie a larvy parazitov. Regionálnym hygienikom bolo preto vydané opatrenie na zákaz využívania piesku na hry detí. Ako uvidela hovorkyňa úradu Mária Tolnayová, prevádzkovateľ sa už o výmenu piesku postaral.

Nebezpečne špinavé

Pracovníci zodpovedného odboru však v kontrolách na Slovensku pokračujú. Robia tak hlavne z dôvodu rizika toxokarózy a toxoplazmózy, ktorou by sa mohli deti nakaziť z exkrementov zvierat.

„Najčastejšie sú parazitárne infekcie. Za určitých okolností môžu spôsobiť uvedené ochorenia. Reálna je aj nákaza detskou pásomnicou. Zdrojom ostatných parazitárnych ochorení, ako napríklad askaridóza a trichuriáza, je infikovaný človek a pôvodcovia týchto nákaz sa do pieskoviska môžu dostať napríklad pri polievaní piesku infikovanou vodou. Z mikrobiálnych nákaz prichádza do úvahy najmä salmonelóza a ochorenia spôsobené fekálnymi streptokokmi a termotolerantnými koliformnými baktériami,“ vysvetlila Katarína Slotová, vedúca odboru hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ. Ak by sa napríklad larva dostala do oka, môže dôjsť k zápalu sietnice a poškodeniu zraku.

Zdroje týchto infektov sa do organizmu dostávajú najčastejšie ústami, sliznicou alebo preniknú cez poranenú kožu. Môžu sa prejaviť:

bolesťou hlavy,

bolesťou brucha,

nechutenstvom,

hnačkou,

horúčkou,

únavou,

malátnosťou,

zväčšením lymfatických uzlín,

kožnými vyrážkami.

Ak sa tieto symptómy u dieťaťa vyskytnú, ihneď navštívte lekára.

Sú tie vaše kryté?

Účinným opatrením na zabezpečenie pieskovísk je prekrytie počas jeho nevyužívania, aby sa tak zabránilo vstupu zvierat priamo na piesok, aj keď takéto opatrenie legislatíva neustanovuje. Rodičia by sami mali zvážiť bezpečnosť miesta, kde sa ich ratolesti zabávajú.

