Prečo výchovné potrestanie detí vždy nefunguje?

Rodičia svoje deti trestajú v nádeji, že tak zmenia ich správanie k lepšiemu. Niekedy to má však presne opačný účinok.

Vnuk neposlúchol svojho deda: To ako ho potrestal je na zaplakanie!

Prečo tresty nefungujú vždy tak, ako by si rodičia želali, skúmali na Univerzite vo Würzburgu. Počas experimentu mali účastníci podľa správnosti odpovede na jednoduchú otázku stláčať dve tlačidlá. Pritom vedeli, že stlačením jedného z nich dostanú malú dávku elektrického prúdu. Psychológov prekvapilo, že ich to vôbec neodradilo a tlačidlo stláčali s ešte väčším odhodlaním.

Kam to len spejeme? Moderné rodičovstvo brzdí vývoj mozgu dieťaťa

Občas prospeje

V ďalšom experimente bol výber ešte horší. Jedno tlačidlo znamenalo nižšiu, druhé vyššiu dávku prúdu. Dobrovoľníci sa im ani tak nevyhýbali, len tlačidlo so slabším prúdom stláčali rýchlejšie. Podľa psychológov tak trest nemusí od istého správania odradiť a do istej miery ho môže dokonca podporiť. Tak je to v prípade, ak sa vykonáva pravidelne.

Ako vychovávať lepšie?

Andreas Eder z výskumného tímu pre časopis Journal of Experimental Psychology povedal: „Neznamená to, že trest vo všeobecnosti nefunguje. Ibaže nie vždy ním potlačíme nežiaduce správanie.“ Podľa psychológov sa tak môže stať hlavne vtedy, ak k trestu za zlé správanie neexistuje iná alternatíva a ak je trest pomerne mierny. Deti sa naučia správať vhodne, len ak presne vedia, ako to je. Trest je preto vhodné doplniť pochvalou, ktorá im pomôže lepšie rozlišovať, čo sa patrí a čo nie.

Dnešné deti sú ako tikajúca bomba. Pozrite, kam spejú ich návyky!