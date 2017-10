Proti kašľu i virózam: Lacná prírodná medicína, ktorá naozaj funguje

Cibuľa je súčasťou množstva domácich receptov na priedušky. Najlepšie na tom je, že naozaj funguje, je lacná a príprava receptov je úplne jednoduchá.

Máte doma snáď všetky dostupné prípravky z lekárne, ale na prechladnutia príliš nezaberajú? Čo tak skúsiť recepty, ktoré fungujú už storočia? A uznávajú ich aj súčasní lekári!

Zázračný sirup

Sirup je výborný pri liečbe nachladnutia, kašľa či zápalov dýchacích ciest a jeho výroba je veľmi jednoduchá. Cibuľu nakrájajte nadrobno, navrstvite do pohára striedavo cibuľu a med a nechajte lúhovať cez noc, ale stačí aj pár hodín. Šťava, ktorú cibuľa pustí, vytvorí spolu s medom liečivý sirup. Ten treba užívať po lyžičkách – dospelí raz za hodinu, deti každé dve hodiny.

Ak nemáte med, postačí na výrobu antibakteriálneho sirupu aj cukor. „Cibuľa je na infekcie dýchacích ciest veľmi dobrá,“ potvrdzuje MUDr. Igor Bukovský. Odporúča cibuľu nešúpať do hĺbky, pretože najviac liečivých antioxidantov je v povrchových vrstvách každej zeleniny aj ovocia.

Čaj aj na chlebíku

Cibuľa je však veľmi zdravá ako taká. Doktor Bukovský odporúča uprednostniť červenú pred ostatnými druhmi, lebo obsahuje veľa antokyanínov, čiže purpurového farbiva, ktoré je zároveň silný antioxidant. Každá cibuľa ale obsahuje aj ďalšie antioxidanty ako kvercetín či C vitamín. Vďaka nim má výrazné protizápalové účinky.

Ak vám čerstvá cibuľka na chlebe či k jedlu nechutí alebo si nemôžete dovoliť, aby z vás bolo cítiť, urobte si cibuľový čaj: pokrájanú cibuľu zalejte ¼ litrom vriacej vody a nechajte 15 minút lúhovať. Na vylepšenie chuti môžete ešte pred zaliatim vodou k cibuli pridať pár plátkov zázvoru, prípadne klinček či kúsok škorice. Čaj pite teplý.

Polievka a ponožky

„Cibuľa má antibiotické a protivírusové účinky, rozpúšťa hlieny a čistí priedušky. Pri chrípke, nachladnutí a angíne je okrem chleba s maslom a cibuľou výborná tiež cibuľová polievka,“ potvrdzuje aj MUDr. Zbyněk Mlčoch.

Odborníci skúmali aj nočné pôsobenie cibule na chodidlá, čo je tiež jeden z babských receptov. Cibuľu nakrájajte, môžete ju nahriať v látke položenej na obrátenú pokrievku hrnca s horúcou vodou. Potom priložte priamo na chodidlá, navlečte na to ponožky a choďte spať. Ráno nohy umyte. Vraj by to naozaj mohlo fungovať proti teplote a chrípkovým ochoreniam.

Aby neuškodila nešetrite ju

Ak cibuľu nepoužijete celú, príliš dlho ju načatú neskladujte, lebo na rozkrojenej ploche sa môžu začať usádzať baktérie a tvoriť rozsiahle kolónie. Neodkrajujte len viditeľne napadnutú časť, odhoďte všetko! Podobne ak medzi šupami cibule objavíte pleseň, nie je vhodné olúpať pár vrstiev a „čistý“ zvyšok použiť, vyhoďte ju celú, lebo pleseň môže byť i tam, kde ju nevidíte.

