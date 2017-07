Hanbíte sa za haluxy? Lekár vám poradí kroky k výstavným palcom

Leto káže ukázať chodidlá. Vaše prsty prezradia, aké gény a topánky celý rok nosíte.

Trápia vás škaredé palce v šľapkách? Trápili asi aj vašu mamu a starú mamu. "Hallux valgus je deformita kĺbu palca na nohe. Palec vybočí von od stredu tela, prvá záprstná kosť zase dovnútra. Ochorenie je podmienené najmä geneticky. Ak ho mali vaši predkovia, je až deväťdesiatpercentná pravdepodobnosť, že budete trpieť aj vy. Urýchli to nevhodná obuv, úrazy či nedostatok vitamínov a minerálov. No haluxom môže trpieť aj človek, ktorý celý život chodí len vo vhodnej ortopedickej obuvi,“ vysvetľuje ortopéd a fyzioterapeut Július Kazimír, že za krivé palce úplne nemôžete.

Ako sa ho zbaviť?

Vhodná ortopedická obuv či ortopedické vložky do topánok môžu v niektorých prípadoch zabrániť zhoršeniu stavu a prípadnej operácii. "Ortopédi predpisujú rôzne korektory, odporúčajú chôdzu naboso, cvičenia a masáže. Vyskúšať možno aj tejpovanie,“ spomína doktor Kazimír moderný spôsob spevňovania kĺbov, ale... „Keďže hallux je choroba na základe vrodenej predispozície a jej priebeh sa viac-menej dá iba zmierniť či spomaliť, často sa tým operácia iba oddiali. Bez nej je návrat do normálneho života bez bolestí nemožný,“ vysvetľuje odborník, že kým niektorí jeho pacienti sa rozhodnú pre operáciu hneď na začiatku, iných strach z mučivých bolestí oberá o čas. Je sa čoho báť?

Z palca nerežú

O tom, koľko vám z nepekného výrastku odstránia a akým spôsobom, rozhodne váš aktuálny zdravotný stav a štádium choroby. Operuje sa spravidla v celkovej anestézii. „Pri slabo rozvinutom halluxe stačí odstrániť výrastok na nohe cez malý rez nad deformitou. Prípadne je možné premiestniť časť väziva tak, aby sa palec narovnal a obnovila sa rovnováha svalstva na nohe,“ opisuje ortopéd. „V rozvinutejšom štádiu ochorenia je už potrebná rekonštrukcia deformovaných častí nohy. Mäkké časti, ako svaly, väzivo či šľachy, sa presunú do želanej polohy, nový tvar sa zafixuje skrutkami, drôtmi alebo dlahami, aby sa správne zahojila,“ vysvetľuje ortopéd. Rátajte s tým, že po zákroku ostanete aspoň týždeň na péenke. Zrejme dostanete sadru, barly a šesťtýždňový zákaz zaťažovať chodidlo.

Nová operácia

Haluxy sa operujú vyše sto rôznymi spôsobmi. K najmodernejším patrí úprava zhrubnutého výrastku, krivého palca a poklesnutej priečnej klenby naraz titánovými platničkami. „Pritiahnu predpriehlavkové kosti k sebe a držia ich v správnom postavení. Súčasne vytvoria priečnu klenbu chodidla,“ hovorí ortopéd MUDr. Vladimír Pullman o operácii, po ktorej sa do sedavého zamestnania vrátite už po týždni. Po novom sa na Slovensku operuje aj metódou SCARF. Po odstránení výrastku palca sa do kosti urobí výrez v tvare Z, čím sa časti kosti uvoľnia a presunú do správnej pozície a upevnia skrutkami. Lekári sľubujú trvalý efekt.

Úľava!

„Cieľom operácie je uľaviť pacientovi od bolesti, zabrániť rozvoju ochorenia, ďalším poškodeniam a zdravotným komplikáciám. V neposlednom rade ide o estetický vzhľad chodidla,“ ubezpečuje lekár, že všetka bolesť spojená so zákrokom za to určite stojí. No nie aby ste sa hneď vrátili k úzkym topánkam s vysokým podpätkom! „Vo väčšine prípadov ide o zákrok v rámci jednodňovej chirurgie. Kľúčový efekt na konečný výsledok má vhodná metóda operácie a rehabilitácia. Ak ju podceníte, ochorenie sa môže vrátiť,“ varuje doktor Kazimír, podľa ktorého to disciplinovaným pacientom nehrozí. „Šanca navždy sa zbaviť vybočených palcov na operačnom stole je naozaj veľká.“

