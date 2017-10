Kŕčové žily vám odstránia rýchlo a bezbolestne. Operáciu radšej neodkladajte

Dnešné zákroky na odstránenie kŕčových žíl si nevyžadujú celkovú anestéziu a prídete pri nich len o poškodený kúsok cievy.

O metóde, akým spôsobom vás zbaviť kŕčových žíl, rozhodne chirurg na základe ultrasonografického vyšetrenia. Keď vám ale oznámi, že je potrebná operácia, neodkladajte ju.

Laser a rádiofrekvencia

„Väčšinu varixov riešime bezbolestne, jednodňovou chirurgiou, bez rezu, bez celkovej či spinálnej anestézie. Po výkone odchádzate domov a na druhý deň môžete ísť do práce,“ ubezpečuje MUDr. František Žernovický z angiochirurgickej ambulancie v Bratislave. Miniinvazívne zákroky majú podľa neho v rukách erudovaného chirurga vysokú účinnosť. Štandardom je laser a rádiofrekvecia, pri ktorých sa katéter zasunie do chorého úseku žily cez vpich v slabine alebo zákolennej jamke a naviguje sa ultrazvukom. Do okolia žily sa zavádza studený roztok, vďaka čomu zákrok nebolí. Chorý úsek žily sa spáli laserovým či rádiofrekvenčným lúčom.

Vyberú vám len chorý úsek žily

Novinkou je mechanochemická ablácia a „lepenie“ žíl. V prvom prípade sa do slabiny zavedie katéter, ktorý akoby „ohobľoval“ vnútornú výstelku žily. Pri druhej metóde sa používa špeciálne lepidlo. Klasický chirurgický zákrok v celkovej alebo spinálnej anestézii je dnes výnimočný. Cievny chirurg František Žernovický zdôrazňuje, že pri miniinvazívnej aj klasickej chirurgickej metóde treba odstrániť len chorý úsek žily: „Až 36% pacientov, ktorí majú diagnostikovaný spätný tok do veľkej skrytej žily, nemusí podstúpiť radikálny výkon, lebo má funkčné koncové chlopne.“ Veľká skrytá žila je totiž vzácny biologický materiál. Nikdy sa nedá vylúčiť, že ju budete potrebovať na záchranu srdca alebo končatiny, teda na koronárny alebo iný bajpas.

Štádiá chronického žilového ochorenia

„Chronickým žilovým ochorením označujeme chorobné stavy žilového systému dolných končatín s chronickým priebehom, ktoré majú pôvod v poškodení žilovej steny,“ vysvetľuje doktorka Diana Ganajová z ambulancie všeobecného lekára v Košiciach. Kľúčovým momentom je zápal, ktorý postihuje cievnu stenu a chlopne. Ochorenie sa bez správnej a včasnej liečby zhoršuje.

C 0 – pocit ťažkých nôh, únava, napätie a opúchania, horúčavy, svrbenie kože, kŕče v lýtkach, bolesti nôh a podobne

C 1 – rozšírenie sieťových žíl – metličky – alebo rozšírené drobné koncové žily

C 2 – kŕčové žily, varixy

C 3 – viditeľné opuchy

C 4 – zmeny na koži – hyperpigmentácia, ekzém, lipodermatoskleróza, biela atrofia

C 5 – zmeny na koži so zahojeným vredom predkolenia žilového pôvodu

C 6 – zmeny na koži s aktívnym vredom predkolenia žilového pôvodu