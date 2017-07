Ničia vás ostrohy v päte? Vyskúšajte terapie, ktoré pomáhajú

Asi pätnásť percent dospelých ľudí má na pätách ostrohy, zápaly, ktoré dokážu spôsobiť krutú bolesť. Ako sa jej zbaviť?

Ostroha päty je pomerne rozšírená diagnóza, no nie každému robí problémy. Možno aj na vašom röntgene chodidla by sa ukázal malý výčnelok na spodnej alebo hornej strane päty, o ktorom ani netušíte. Platí to však aj naopak. Na rtg snímke nie je nič podozrivé, no vás päta zabolí pri každom kroku.

Aj nevhodná obuv býva príčina

„Priamo bolestivá totiž nie je ostroha. Citlivý je prechod od ostrohy k plantárnej fascii, čo je pevná šľacha na spodnej strane chodidla. Tam vznikne podráždené, zapálené tkanivo, ktoré sa degeneratívne mení a bolí,“ vysvetľuje ortopéd Marek Vaňo, primár v bratislavskom súkromnom chirurgickom centre. „Príčinou sú opakované mikrozranenia a preťažovanie chodidla.“

S boľavou pätou sa trápia muži aj ženy. Najčastejšie sa ohlási v strednom veku, no najmä aktívni športovci sa s ňou neraz stretnú aj skôr. Náchylnejší na vznik ostrohy sú síce ľudia s nadváhou a obezitou, ale nevyhýba sa ani tým útlym. Ženy si k nej môžu dopomôcť nosením topánok s vysokým podpätkom, obe pohlavia aj športovaním v nevhodnej obuvi. Svoje dokáže spraviť i genetická predispozícia či ploché nohy. Bolesťami v päte platíte aj za maličkosti – dlhšiu chôdzu po tvrdom teréne, nesprávne dostúpenie, tvrdý náraz odspodu na chodidlo... „Problémy sa často spájajú s nesprávnym osovým postavením chodila a topánkami, čo nedržia správne nohy,“ vraví doktor Vaňo.

Podporné terapie

Najlepšie je zachytiť problém v začiatku. Hneď ako si všimnete pobolievanie v oblasti päty, porozmýšľajte, či sa v poslednom čase niečo u vás nezmenilo. Nenosíte iné topánky? Nezačali ste viac športovať? Nejaký úraz? Alebo ste pribrali? „Ak v prvopočiatkoch dokážete zmeniť či dokonca vylúčiť vyvolávajúcu príčinu, je to ideálne a ste na správnej ceste za vyliečením. Bolesť totiž spôsobuje zápal, ktorý vzniká z mechanického dráždenia,“ vysvetľuje ortopéd Karol Borguľa.

Namieste je teda výmena obuvi, zaobstaranie si ortopedických vložiek, gélových vložiek pod pätu, schudnutie. Ak to nepomáha, skôr či neskôr asi skončíte v ambulancii ortopéda alebo u fyzioterapeuta. „Aj my lekári začíname s podpornou terapiou, či už režimovými opatreniami, zmenou obuvi, cvičeniami s cieľom uvoľnenia napätia chodidla, kompenzačnými cvičeniami. Prípadne injekčne lokálne aplikujeme malú dávku kortikoidu na utlmenie zápalu a bolesti,“ vraví doktor Borguľa. Ďalšími možnosťami sú magnetoterapia, laser, ultrazvuk či rázová vlna. Ich cieľom je to isté - zníženie zápalovej reakcie a zvýšenie regeneračnej schopnosti postihnutého miesta. Krajné riešenie, operácia, sa robí minimálne a nemá ani príliš úspešné výsledky.

Ostroha ostáva

Niekedy je potrebné vyskúšať viaceré druhy liečby, kým sa bolesť zmierni. Treba len vydržať a skúšať, čo vám sadne. Aj po úspešnej terapii však ostroha často ostáva, len už nerobí také problémy. „Aplikáciou fokusovaných rázových vĺn či inou lokálnou liečbou len zmierňujeme symptómy. Veľakrát si však liečba ostrohy či zápalu chodidlovej šľachy vyžaduje aj podpornú terapiu deformít nohy, ktoré sú príčinou ťažkostí. Treba spolupracovať s fyzioterapeutom, podológom či s neurológom. Ak však dokážete korigovať príčiny, najmä zmeniť obuv, znížiť záťaž chodidla, používať ortopedické vložky a prípadné ďalšie opatrenia, je veľká nádej, že problémy sa vám nemusia vrátiť,“ dáva doktor Vaňo nádej všetkým, ktorí majú pri chôdzi pocit žiletky v päte. On sám nedá dopustiť na fokusované rázové vlny, ktoré majú podľa jeho praxe vysokú účinnosť.

Nohy