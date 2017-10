Novinka proti chrípke: Vedci vymysleli vakcínu bez boľavého pichania

Na čo sa trápiť bolesťou, keď to ide inak? Nové očkovanie má pomôcť prelomiť strach z ihly tisícky nešťastníkov.

Nedá sa vyliečiť a väčšina z nás ju vyleží. No aj tak každý rok na chrípku a s ňou spojené komplikácie ľudia umierajú. Preto proti nej lekári odporúčajú očkovať, hoci Slovákmi zatiaľ akoby to nehlo. Očkovanosť u nás na túto chorobu je spomedzi ostatných krajín EÚ dlhodobo najnižšia. Zmení sa to, ak očkovanie nebude bolieť?

Mikroihličky

Vedcov trápia aj svetové čísla, preto vyvinuli úplne nový spôsob očkovania, ktorý má potenciál nepríjemné pichanie nahradiť. Výskumný tím z Emory University School of Medicine a Georgia Institute of Technology porovnali klasickú chrípkovú vakcínu s mikroihličkovou náplasťou na kožu. Náplasť pozostáva zo 100 pevných, vo vode rozpustných ihličiek s očkovacou látkou. Ich vpich necítite, no sú dostatočne dlhé na to, aby prenikli do kože, uvádza americký National Institute of Health na svojej stránke. V priebehu niekoľkých minút sa v koži rozpustia.

Podobný princíp – microneedling, okrem iného využíva aj estetická dermatológia na vyhladzovanie vrások. Na rozdiel od kvapalného roztoku štandardnej vakcíny, očkovacia náplasť nevyžaduje ani chladenie.

Funguje?

Imunitnú reakciu zo vzorky krvi testovali 100 ľuďom. Tí na klasickú vakcínu a bezbolestnú reagovali porovnateľne a bez vážnych vedľajších účinkov, a to aj ak si náplasť aplikovali sami. Štúdie na zvieratách dokonca potvrdili ešte lepšiu a silnejšiu imunitnú reakciu. „Táto náplasť môže zmeniť spôsob, akým sa očkuje,“ myslí si doktor Roderic I. Pettigrew z National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, ktorý štúdiu podporoval. „Je úžasné, že túto vakcínu môžete poslať poštou a pichnúť sami,“ hovorí expert, že podobným smerom by sa časom mohlo uberať očkovanie aj proti ďalším chorobám.

Dočkáme sa?

Na novinku sa však v lekárňach zatiaľ budete pýtať márne. „Na Slovensku sa proti chrípke používajú trivalentné inaktivované splitové vakcíny, vo vakcínach zostávajú vnútorné antigény. Dosahujú pomerne vysokú ochranu pri nízkom výskyte postvakcinačných reakcií," vysvetľuje praktická lekárka pre dospelých MUDr. Diana Ganajová realitu, ktorá bude trvať minimálne dovtedy, kým vynález neodskúšajú klinicky na väčšej populačnej vzorke. „Očkovanie proti chrípke chráni pred ochorením aj zdravých dospelých. V prípade chronicky chorých, starších či tehotných žien je ich zdravotný stav rizikovým faktorom ochorení, preto je najlepšie očkovaním tieto osoby chrániť," pripomína hlavný hygienik MUDr. Ján Mikas, že kým sa dočkáme, sekundu bolesti sa kvôli prevencii oplatí strpieť – ideálne od polovice septembra do konca novembra.

