Vylieči vás operácia alebo placebo? Mnohé zákroky sú zbytočné, tvrdí chirurg

Cítite sa lepšie, lebo umelý kĺb vás už nebolí, alebo ste schudli kvôli balóniku v tráviacom trakte? Možno ste svoju operáciu nepotrebovali a dôležité je čosi iné.

Nie účinná látka, ale očakávanie, že vám pomôže, robí z niektorých tabletiek zázračné lieky. S placebo efektom rátajú bežne aj lekári. No je možné, že podobný účinok môže mať aj invazívna operácia, hoci príčinu vašich ťažkosti v skutočnosti nevyrieši?

Hľadáte úľavu od boľavého lakťa? Ísť pod nôž alebo je operácia iba PLACEBO?

Bude lepšie...?

Touto otázkou sa zaoberal profesor Andy Carr, ortopedický chirurg z nemocnice Oxfordskej univerzity. Podľa neho prínosy niektorých chirurgických zákrokov sa dajú čiastočne alebo úplne vysvetliť skôr silným očakávaním pacientov v zlepšenie symptómov ako dokázateľným fyziologickým účinkom. Majú potom riskantné a drahé operácie vôbec zmysel?

Fiktívna operácia

Vychádza pritom z veľkého množstva štúdií, ktoré porovnávali konvenčnú operáciu s falošnou verziou toho istého zákroku, teda takého, pri ktorom sa domnelý problém vôbec neodstránil - tzv. sham surgery. Zistilo sa napríklad, že neexistuje žiadny významný prínos operácie artritídy v kolene, cementovanie zlomených stavcov, implantovanie gastrických balónov obéznym a niektorých foriem endometriózy.

Chýbajú dôkazy

"Ak má pomôcť, operácia sa musí overiť klinickými skúškami. Nemali by sme pokračovať v operáciách, keď nevieme, či na vyliečení má silný alebo úplný podiel placebo. To znamená, že desiatky alebo stovky tisíc pacientov sa operujú zbytočne," myslí si profesor Carr a upozorňuje na to, že efekt mnohých operácií sa pre sporné etické otázky klinicky neoveruje. "Je ťažké ospravedlniť operáciu, ktorá má riziká – hoci zriedkavé – ak lieči len placebo," domnieva sa.

Všetky pre a proti

Čaká vás operácia, najradšej by ste sa jej vyhli a tvrdenie profesora Carra je pre vás ako dar z nebies? Hoci štúdie, z ktorých vychádza, overovali tisícky osudov, a ich výsledky sa nedajú poprieť, týkali sa iba niekoľkých druhov operácií, nie chirurgických zákrokov všeobecne. Napokon, operácia väčšinou prichádza na rad až po konzervatívnej liečbe, keď vám nezaberajú lieky či iné procedúry a lekár dobre zváži všetky jej výhody i riziká.

