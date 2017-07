Miláčik, dnes nie! Viete, aké následky má časté odmietanie sexu?

Mužská psychika vraj toho znesie viac. Trocha iné je to však v prípade, že im vezmete ich obľúbenú partnerskú činnosť.

Občas sa to stáva. Veľa práce, stres, učenie a sexuálny apetít klesá, ani neviete ako. Ak máte v živote rušné obdobie, treba to partnerovi otvorene vysvetliť – mal by to pochopiť, veď stať sa to môže aj jemu. Najhoršie je o všetkom mlčať, vaša polovička predsa nie je povinná dekódovať vašu reč tela. Vysvetlite, čo cítite a prečo sex odmietate. V najlepšom prípade dočasne.

Častejšie „nie"

Myslieť si, že ženy znášajú odmietnutie ponuky na sex horšie než muži, pretože sú citlivejšie, zaváňajú stereotypom. Opak býva pravdou. Mužom sa pripisuje úloha dominantnejšieho jedinca, preto vo väčšine prípadov zvykne iniciovať sex práve on. Čím viac ponúk vám dá, tým vyššie je aj riziko odmietnutia. „Za predpokladu, že muži navrhujú sexuálnu aktivitu častejšie ako ženy, musia čeliť i viacerým odmietnutiam,“ tvrdí americká psychoterapeutka Sarah Hunter Murray, PhD., ktorá sa domnieva, že ak svojho partnera budete systematicky v posteli odmietať, môže to mať dlhodobé následky.

Povedzte to krajšie

„Čím častejšie muži čelia pri sexe odmietnutiu, tým viac trpí ich sebavedomie aj ego. Navyše, časom môže rapídne klesať aj ich záujem milovať sa s aktuálnou partnerkou," zdôrazňuje Američanka. Sexuálna túžba je väčšine mužov prirodzene daná, ak ju dlhodobo nemôžu uhasiť v aktuálnom partnerskom zväzku, s veľkou pravdepodobnosťou ju začnú hľadať mimo vzťahu. Napríklad u novej alebo jednorazovej známosti.

Párová terapeutka Sarah Murray tiež uvádza, že sexuálny styk do vzťahu patrí. Ak máte vážny dôvod, prečo momentálne nemôžete prijať ponuku partnera na milovanie, mali by ste mu to povedať citlivo, nie prekrútením očí a so slovami „Už zasa?". Pokiaľ nemáte chuť na sex, psychologička radí radšej navrhnúť spoločné túlenie na gauči alebo inú formu fyzického kontaktu.

Trocha iný kalendár

„Odmietnutie ponuky sexu je pre muža náročné. Preto sa mu začne postupne vyhýbať, respektíve prestane javiť celkový záujem o milovanie. Tiež sa môže stať, že partner sa časom začne vyhýbať vám a sabotuje každú vašu ponuku," varuje odborníčka so slovami, že ak je po práci vaše libido na bode mrazu, skúste si sex vopred a spolu naplánovať na iný deň. Niektorí sexuológovia dokonca odporúčajú dlhoročným manželom viesť si sexuálny kalendár, vďaka ktorému sa budete na milovanie tešiť už v práci.

