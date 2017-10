FOTO: ‎Manikérke stačil jediný pohľad na TOTO, žene odhalila rakovinu z nechtu!

Rakovina je taká zákerná, že zalezie pod necht, kde si ju nevšimnete. Nechtovej dizajnérke Jean Skinner z Uckfieldu sa vďaka dôvtipnosti podarilo niečo úžasné.

Predstavte si, že prídete do salónu krásy spraviť si nechty a namiesto toho sa dozviete najhoršiu správu v živote. Presne to sa stalo žene z Veľkej Británie, ktorá navštívila Jean Skinner, manikérku a odborníčku na krásu z britského Uckfieldu. „Pred niekoľkými týždňami za mnou prišla klientka, doteraz si dávala robiť nechty v iných nechtových štúdiách. Na jednom z nechtov mala tmavý pásik pozdĺž celého nechtu. Hneď ako si sadla, žiadala ma o tmavý lak, aby pásik zakryla," píše Jean na svojom facebooku. Aj to, že žena si od rôznych manikérok, ku ktorým chodila, vypočula rôzne „diagnózy". „Jedna tvrdila, že je to nedostatkom vápnika, druhá, že to bude dedičné, jedna dokonca, že je to krvná zrazenina!," hnevá sa Jean.

Nechty o vás prezradia veľa. Aj rakovinu či tehotenstvo

Rakovina nechtu

Jej totiž stačil jediný pohľad na čudný pásik: „Je to melanóm!!! Nechcela som ju strašiť, ale povedala som jej, že ju musí okamžite vidieť lekár. Dnes mi telefonovala a potvrdila, že je to veľmi agresívny melanóm, ktorý sa už stihol rozšíriť do lymfatických uzlín. Jej prognóza nie je dobrá. Prosím venujte pozornosť čomukoľvek zvláštnemu na vašich nechtoch," apeluje Jean nielen na svoje zákazníčky ale aj ľudí na celom svete.

Prezrite si nechty!

Jej fotka sa totiž medzitým stala virálnou a „obyčajná" manikérka tak šíri povedomie o príznaku choroby, o ktorom doteraz počul len málokto. Väčšina ľudí si totiž melanóm spája so zmenami na koži či deformovanými znamienkami. Podľa Jorunal of Foot and Ankle Research však jeden a pol percenta melanómov zasiahne práve nechty. Subunguálny melanóm sa prejavuje typicky na jednom z nechtov, pigmentácia môže postihnúť aj okolitú kožu. Ak si ho nevšimnete a lekár ho nediagnostikuje v ranom štádiu, lieči sa veľmi ťažko a môže sa rozšíriť do ďalších orgánov.

Máte sa báť?

„Škaredé zmeny na vašich nechtoch s najväčšou pravdepodobnosťou neznamenajú nič zlé. Ale niektoré môžu byť znamením veľmi vážnej choroby. Prosím, sledujete si nechty – na rukách aj nohách, svojich aj vašich blízkych," vyzýva na záver Jean. Už ste to urobili?

