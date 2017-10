Kvetka Horváthová skončila na infúziach. Už sa to nestane, tvrdí moderátorka

Voči zdravotným problémom nie sú imúnne ani známe tváre. Moderátorku Kvetu Horváthovú prepadla bolesť presne na narodeniny.

Do vrecka schovajú aj mladšie ročníky: TIETO rockové babky vypredávajú koncertné haly!

Počas nakrúcania reality show Farma si svoju dávku bolesti spôsobenej chrbticou odtrpela moderátorka Kvetka Horváthová (40). „Bola jeseň, chladné počasie a rozfúkal sa studený vietor. Oblečenú som mala len krátku bundičku a navyše som zmokla do nitky,“ popisuje Kvetka. Keď z miestnosti réžie schádzala po mokrých schodíkoch, šmykla sa a spadla.

„Začala ma bolieť chrbtica v krížovej oblasti. Keď som neskôr prišla domov a vyberala riad z umývačky, kýchla som a už som sa viac nedokázala vystrieť,“ spomína moderátorka. Neostávalo jej iné, len sadnúť do auta a odšoférovať ho do nemocnice. „Skončila som na pohotovosti s infúziou.“

TEST: Pýta si vaša chrbtica pozornosť odborníkov?

Pri nakúcaní v exteriéri, najmä v chlade, ju už v krátkych tričkách tak ľahko neuvidíme.

Bolesť sa vrátila, no slabšia

Od tejto udalosti spred piatich rokov si Kvetka dáva oveľa väčší pozor. Žiadne sexi bundičky, Farmu nakrúca počas chladných dní v poriadnej teplej bunde. Okrem toho denne cvičí a posilňuje chrbát cvikmi, ktoré ju naučila fyzioterapeutka. No vraví sa, že ak sa chrbtica ohlási raz, je len otázkou času, kedy sa ozve opäť. Potvrdilo sa to aj u Kvetky Horváthovej.

„Pred časom, vlastne presne v deň mojich štyridsiatych narodenín, sa kríže opäť pripomenuli. No v oveľa menšej intenzite, takže som nemusela ísť k lekárovi. Myslím si, že sa mi tieto problémy nevracajú často a nie sú ani také vážne práve preto, lebo pravidelne cvičím a navštevujem fyzioterapeutku,“ myslí si moderátorka.

FOTO: Herca Petra Brajerčíka seklo aj z kýchnutia. Dokopy sa dáva špeciálnou jogou

Pohyb aj charita su Kvete Horváthovej blízke.

Kvetkine vychytávky

Pri chladnom počasí si dáva niekoľko vrstiev oblečenia, poriadnu vetrovku, šál aj čapicu.

„Dávam si pozor na spotenie a následné ofúknutie chladným vetrom, vyhýbam miestam, kde by mohla na mňa priamo fúkať klíma, ani v lete v aute ju veľmi nepoužívam, radšej otváram okno. Nenosím krátke tričká, predmety dvíham len z podrepu, nikdy nie v predklone. A cvičím! Snažím sa nájsť si na to každý deň aspoň 15- až 20-minút. Moje cvičenie je zamerané na posilňovanie svalstva­. Je to spojenie pilatesu, jogy a strečingu. Trošku cviky obmieňam, ale vždy všetko konzultujem s mojou fyzioterapeutkou, aby som neprevádzala nejaký cvik nesprávne a tým si neublížila. Keď mám čas a energiu, rada chodím tiež na dlhšie prechádzky, chodím po schodoch a kvôli aerobnému cvičeniu som si domov zaobstarala eliptický trenžér, na ktorom si precvičím všetky svalové partie. Čo je dôležité, tento druh pohybu nezaťažuje kĺby.“

100 STRÁN rád, tipov a terapií pre zdravú chrbticu bez bolesti na vás čaká v magazíne Zdravie špeciál, Všetko pre chrbát!

V predaji UŽ LEN PÁR DNÍ!!!